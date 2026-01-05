昨季をJ1最下位で終え、J2 降格が決まったサッカー・アルビレックス新潟。長年チームを支えた千葉和彦や高木善朗などが移籍する一方で、新たな選手の加入も発表されている。年末年始休みが明けた1月5日時点の契約更改状況を整理した。

■在籍選手の契約状況

【GK】

藤田和輝 契約更新

田代琉我 契約更新

吉満大介 契約更新

内山翔太 契約更新



【DF】

ジェイソン ゲリア 契約更新

舞行龍ジェームズ 契約更新

早川史哉 契約更新

森昂大 契約更新

舩木翔 契約更新





【新加入・復帰】

【MF】白井永地 契約更新ダニーロ ゴメス 未発表星雄次 契約更新新井泰貴 契約更新藤原奏哉 契約更新島村拓弥 ⇒柏からのレンタル延長奥村仁 契約更新笠井佳祐 契約更新大竹優心 契約更新【FW】若月大和 契約更新マテウス モラエス 未発表ブーダ 契約更新小野裕二 契約更新

GK バウマン 相模原(J3)から加入

DF 佐藤海宏 鹿島(J1)から加入

DF 藤原優大 浦和(J1)から加入

DF 加藤徹也 今治(J2)から加入

DF 森璃太 栃木SC(J3)から復帰

DF 松岡敏也 興國高校から加入

MF 石山青空 松本(J3)から復帰

MF 古長谷千博 熊本(J3)から加入

MF 大西悠介 いわき(J2)から加入

MF シマブクカズヨシ 藤枝(J2)から復帰

MF 落合陸 大分(J2)から復帰

MF 吉田陣平 讃岐(J3)から復帰

【移籍・退団】

GK 西村遥己 レンタル中の松本から熊本へ完全移籍

DF 岡本将成 ⇒富山(J2)へ移籍

DF 堀米悠斗 ⇒札幌(J2)へ移籍

DF 千葉和彦 ⇒琉球(J3)へ移籍

DF 橋本健人 ⇒FC東京(J1)へ移籍

MF 小原基樹 ⇒レンタル終了 広島(J1)へ

MF 高木善朗 ⇒ BGパトゥム・ユナイテッドFC（タイ）へ移籍

MF 長谷川元希 ⇒長崎(J1)へ移籍

MF 植村洋斗 ⇒レンタル終了 磐田（J2）へ

MF ミゲル シルヴェイラ 契約満了

FW 谷口海斗 ⇒海外挑戦のためチーム離脱



※情報は1月5日午後7時時点