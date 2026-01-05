「シンザン記念・Ｇ３」（１２日、京都）

京都２歳Ｓ７着からの反撃に燃えるバルセシート。１週前追い切りは栗東ＣＷの併せ馬で６Ｆ８２秒５−１１秒８をマーク。前を行く僚馬を目標に力強い脚取りで伸びて併入したように前走後も好気配を保っている。半姉に１９年阪神ＪＦ覇者レシステンシアを持つ血統馬。距離短縮を追い風に、出世の登竜門レースを制して、春の大舞台へ。

こうやまき賞で２勝目を手にしたクールデイトナ。好位追走から直線半ばで２着馬をパスし、ラスト２Ｆ１０秒９−１１秒０の上がり勝負を制してみせた。１週前追い切りは美浦Ｗの併せ馬で６Ｆ８０秒８−１１秒７を記録して２馬身半先着。反応面も良く、いい状態を維持している。ライバルは全て１勝馬という組み合わせなら、間違いなくアドバンテージはある。

アイビーＳ３着から重賞獲りを狙うモノポリオ。姉に１６年ファンタジーＳを制したミスエルテ、２４年フラワーＣ覇者ミアネーロ、２５年フィリーズＲ勝ちのショウナンザナドゥと重賞勝ち馬がズラリと並ぶ一族だ。まだ未完成ながらスケール感は大きい。１勝馬の身で重賞挑戦は陣営の期待の表れ。素質は引けを取らない。

仕切り直しの一戦に臨むディアダイヤモンド。未勝利Ｖ後はアルテミスＳを予定していたが、熱発して自重。立て直しが図られた。１週前追い切りは美浦Ｗの併せ馬で６Ｆ８４秒７−１２秒０を計時して半馬身先着。５カ月半ぶりだが、一頓挫の影響はなさそうだ。

京王杯２歳Ｓで５着に逃げ粘ったルートサーティーン。すんなりハナに立ち、スローのマイペースに持ち込むと、直線で勝ち馬にかわされた後も踏ん張って掲示板を確保した。重賞での経験値は強みだ。