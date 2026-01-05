２４年１１月に第１子女児の出産を発表した人気女性ラッパー・ちゃんみなが、３日深夜に放送されたテレ朝系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に出演。医者に激怒されたエピソードを明かした。

妊娠中、何かを食べていないと気持ちが悪くなってしまう「食べづわり」を経験したちゃんみな。当時、対策としてパンを握りながら寝るという生活をしていたちゃんみなは「３５キロ太っちゃって」と明かした。

一般的な妊娠中での増加は１０〜１３キロと番組内で表示されたが、３５キロ増量してしまっても日本の医師に「すごい甘やかされてた」ため、怒られることはなかったと話した。「（妊娠前は）結構やせちゃってたんで。食べれば食べるだけいいと思ってたからめっちゃ食べてたんですよ。そのあと韓国に移動して、出産する病院で検診を受けた時に死ぬほど怒られた。『死にたいのか！！』って」と激白。

「私も『ヒィ〜』ってなっちゃって。私だって（１０か月）甘やかされて育ったからわからないんですもう。今更でもダイエットとかどうしたらいいかわからないしってなってポロポロ泣いちゃって」と当時を振り返った

一時は８０キロまで増量していたと告白するも、出産後は「グンって戻りました。本当に何もしてない」と語った。

２４年７月、韓国人ラッパーのＡＳＨ ＩＳＬＡＮＤとの結婚と妊娠を発表。同年１１月に第１子女児の出産を発表した。