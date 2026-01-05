本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
1/5
EUR/USD
1.1600（6.33億ユーロ）
1.1630（7.79億ユーロ）
1.1750（8.29億ユーロ）
1.1800（15.0億ユーロ）
1.1805（9.47億ユーロ）
1.1900（8.43億ユーロ）
USD/JPY
155.00（14.0億ドル）
159.00（6.77億ドル）
GBP/USD
1.3250（8.68億ポンド）
ユーロドルは1.1600から1.1900に分散、1.1800が大規模設定
ドル円は155.00と159.00に離れる
ポンドドルは1.3250と下方に設定あり
