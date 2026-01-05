グラビアタレントちとせよしの（25）が5日までにインスタグラムを更新し、発売中の「週刊プレイボーイ」グラビア掲載を告知している。「見どころ満載のセクシーな衣装とかっこいいメイクで、また違う一面が見れるんじゃないかな〜と思います」とコメント。発売中のデジタル写真集「限界突破」についても「今回もかなり自信作です！！！」とアピールしている。この投稿に露出度の高いグラビア写真を複数アップしている。アニマル柄Tバックランジェリー着用の写真では、丸みのある美尻をこちらに向けて、物欲しそうな表情を見せる“挑発ポーズ”。もう1枚はシルバービキニ着用で、草木茂る公園の渡り板に大股開きで座り込んだセクシーポーズ。さらにもう1枚ではブルーのシャツを羽織っただけの“シャツブラ”を披露。こぼれ落ちそうなHカップの豊かなバストが目を引く。いずれも過激な露出が印象的だ。ファンやフォロワーからは「攻めてる」「限界突破したグラビア素晴らしかった」「ゴージャスエロス」「セクシーすぎました」「やばいまじやばい」「えっっっっっろ」「ナイスお尻」などのコメントが寄せられている。