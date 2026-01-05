アランマーレ山形が2026-27シーズンの入団選手を発表！

大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ山形は5日（月）、2026-27シーズンの入団選手を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。今回、入団が発表されたのはアウトサイドヒッターの徳永優奈（22）と澤田遥（21）、松本咲紀（17）、尾粼こころ（18）、ミドルブロッカーの新瀉未悠（18）ら5選手だ。

福岡県出身の徳永は現在、大阪体育大学の4年生。2025年度関西大学バレーボール連盟 1部女子の春季リーグ戦では、個人技術ランキングのアタック決定率とアタック決定本数で3位に、秋季リーグ戦ではブロック決定本数で2位にランクインした。2024年に行われた第25回 西日本大学バレーボール学連女子選抜対抗戦には関西学連の選抜選手として出場し、チームの優勝に貢献した。A山形では背番号9を着用する。

愛知県出身の澤田は誠信高校を卒業後、2022年に愛知学院大学へ進学。現在は同大学の4年生だ。A山形では背番号15番を着用する。また、親和女子高校に在学中の尾粼は兵庫県出身。チームでは背番号24番を着用する。

松本と新瀉はどちらも茨城県出身であり、現在は日本ウェルネス高校の3年生。松本は身長184センチの高さが魅力で、将来の日本代表選手の発掘や育成などを目的に開催された「第22回2025全日本ジュニアオールスタードリームマッチ」に出場した。チームでは背番号17番を着用する。

一方の新瀉は令和6年度茨城県高体連バレーボール専門部で、松本と共に優秀選手に選出された経験を持つ。チームでは背番号21番を着用。

5選手は入団に際し、クラブを通してコメントしている。

■徳永優奈

「この度、アランマーレ山形に入団させていただくことになりました、徳永優奈です。アランマーレ山形の一員としてプレーできることを大変光栄に思っております。また、これまで支えてくださった皆さまへの感謝の気持ちでいっぱいです。チームに一日でも早く貢献できるよう、私の持ち味である粘り強さと全力で戦い抜く姿勢を大切に、日々の練習に真摯に向き合ってまいります。先輩方から多くを学び、選手としても人としても成長を重ねていけるよう取り組んでまいります。地域の皆さまから応援していただけるようなプレーや姿勢をコート内外で示し、アランマーレ山形の勝利に貢献できる選手を目指して歩んでいきます。これからどうぞ応援のほどよろしくお願いいたします」

■澤田遥

「この度、アランマーレ山形の一員になれる事を心より嬉しく思っています。まだまだ未熟な部分がありますが、今までの経験を活かして今以上に成長した姿をお見せできるよう、日々、努力を積み重ねていきます。また、新しいステージへの挑戦なので、自分の限界まで突き進んでいくつもりで、一歩ずつ確実に前進していきたいです。私は大学4年間レフトとしてプレーをしてきましたが、自身の武器であるブロックを軸としたプレーで、どの場面でも安定して力を発揮できるような選手になりたいです。温かく迎えてくださるチームの皆様や、応援してくださる皆様の期待に応えられるように、バレーボールと自分自身によく向き合い、チームに貢献できる選手として頑張ります。今後とも応援よろしくお願い致します」

■松本咲紀

「この度アランマーレ山形に入団させていただくことになりました、松本咲紀です。これまで積み重ねてきた経験を生かしつつ、チームの一員として何ができるかを常に考え、日々の練習から全力で取り組んでいきます。特に、自身の強みである高さのあるスパイクで、どんな時でも仲間を引っ張れる選手を目指します。また、山形という新しい環境の中で多くの方に応援していただけることを忘れず、感謝の気持ちをプレーで表現したいです。チームの勝利に貢献できるよう、自分にできることを一つずつ確実に積み重ねていきたいと思います」

■尾粼こころ

「この度、アランマーレ山形に加入させていただくことになりました。尾崎こころです。チームの中では最年少ですが、明るく元気に笑顔で、成長できるよう日々練習に励みます。プレーでは先輩方の技術や考え方を見て学び、コート内外でチームに貢献できるように前向きに感謝の気持ちを忘れず励んでいきます。また、選手としても人としても成長し、たくさんの方から愛される存在になりたいです。未熟な部分も多いと思いますが、自分の高さを活かしてバレーボールを楽しみ、そしてたくさんの方に恩返しができるよう精一杯取り組んでいきます。応援よろしくお願いいたします！」

■新瀉未悠

「この度、アランマーレ山形に加入することになりました新瀉 未悠です。憧れであったSVリーグのチームの一員になれることを大変光栄に思います。これまで支えてくださった指導者の方々や仲間への感謝を忘れず、日々の練習に真摯に向き合いながら、技術面、精神面ともにさらに成長していきたいと考えています。チームにとって信頼される存在になれるよう、どんな場面でも落ち着いてプレーできる選手を目指します。また、苦しい状況でも前向きに声を出し、仲間と支え合いながら戦っていけるよう、人としても成長していければと思います。地域の方々に元気や勇気を届けられるよう全力で頑張りますので、今後ともあたたかいご声援をよろしくお願いいたします」

この投稿をInstagramで見る アランマーレ山形(@aranmare.volleyball.yamagata)がシェアした投稿

この投稿をInstagramで見る アランマーレ山形(@aranmare.volleyball.yamagata)がシェアした投稿

この投稿をInstagramで見る アランマーレ山形(@aranmare.volleyball.yamagata)がシェアした投稿

この投稿をInstagramで見る アランマーレ山形(@aranmare.volleyball.yamagata)がシェアした投稿