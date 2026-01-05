アイドルグループSTU48が5日、公式サイトに「STU48メンバーの肖像権・パブリシティ権に関するお願い」を掲載した。

「現在STU48で活動するメンバー（株式会社STU所属メンバー、および他事務所所属メンバーを含む）の肖像権及びパブリシティ権の保護について、重要なお願いがございます」とし、「昨今、SNS等において、無許可で撮影された写真・動画の投稿、メンバーの容姿を模したAI生成画像・動画がアップロードされる事例が見受けられます。これらの行為は、撮影の有無に関わらず、メンバーの肖像権及びパブリシティ権を著しく侵害するものであり、運営事務局として看過できない状況にあります。今後、こうした無断アップロード行為に対しては、厳しい姿勢で対処してまいります。他事務所所属メンバーに関しましても、所属事務所と連携し対応を図ります」と説明した。

続けて「許可なく撮影された写真・動画、およびメンバーをモデルとしたAI生成コンテンツの投稿に関して、すでにアップロードされているものについては速やかに削除をお願いいたします。削除が確認できない場合や、悪質な加工・生成が見受けられる場合は、発信者情報開示請求等の手続きを行い、投稿者を特定した上で、法的手段を講じることも検討いたします」と警告を発した。

STU48では、漫画家がメンバーの画像を使い、AIで性的なコンテンツを生成しSNSに投稿する事案などが発生。同漫画家を非難する投稿が相次ぐ中、グループのメンバー中村舞が直接リプライをする形で「何も面白くないし、誰でもみることができるXでこういうことをやるのはやめてください。前のポストも早く消してください。」と削除を促す異例の事態に発展していた。当該漫画家はその後謝罪文を発表している。