UNFAIR RULEが、2026年1月7日に初のフィーチャリングソングとなる配信シングル「思い出になってよ (feat. 橘高 連太郎)」をリリースすることを発表した。

「思い出になってよ (feat. 橘高 連太郎)」は、ライブハウスシーンの盟友であり、UNFAIR RULEと同じく恋愛詞を大きな武器の一つとするバンド・Sunny Girlの橘高 連太郎（G, Vo）を迎えた、UNFAIR RULE初のフィーチャリング楽曲。バンド初となるゲストミュージシャンを迎え、ピアノ / オルガンが前面に打ち出された新境地的なサウンドメイキングに挑戦した意欲作でもあり、UNFAIR RULEの持ち味である情感に溢れたギターロックの温度感をしっかり保ちつつ、さながら美しくも儚い冬景色を想起する重厚なロックバラードに仕上がったとのこと。

橘高 連太郎

ジャケット写真

そして、リリースの発表に合わせてジャケット写真も公開。1月7日の21時にはMVの公開も予定されているので、そちらも合わせてチェックしてほしい。

なお、UNFAIR RULEは2025年からEPツアー＜UNFAIR RULE “ひびのかけら” tour＞をまわっており、1月は東名阪クアトロ、そして、追加公演として2月8日の東京・渋谷Spotify O-WEST公演が控えている。

◾️「内緒」

配信：https://UNFAIRRULE.lnk.to/naisho ◆タイアップ：ドラマフィル『ifの世界で恋がはじまる』 [あらすじ]

技術職から営業部に異動して1年。専門知識はあるが口下手な加納彰人（醍醐虎汰朗）は、職場に馴染めず孤独な日々を送っていた。同期で営業部のエース・大狼誠司（中川大輔）とは、あるトラブルをきっかけに関係がこじれてしまい、憧れと劣等感の狭間で揺れている。ある満月の夜、彰人はふらりと立ち寄った神社で、古びた鏡を見つける。そこには「この鏡を見た人のなりたい姿が現れ、いつか本当にその姿へたどりつける」と書かれていた。その言葉に導かれるように彰人は「大狼から認められて、自然に笑いかけられる、そんな自分になりたい」と願う。すると突然、霧が立ち込め、“理想の自分”が生きる並行世界へと迷い込んでしまった――！目覚めた彰人を待っていたのは、気さくに声をかける同僚や、熱っぽい視線を向けてくる大狼――昨日までとは一転、彰人にとって居心地の良い世界で!?

夢のような日々の中で、彰人は自分の本当の気持ちと向き合い始め、やがて元の世界で見落としていた大切なものに気づいていく。理想と現実の狭間で揺れる想いの行方は――。

不器用で愛おしい――、すれ違う二人の再構築ラブストーリー。 ©「ifの世界で恋がはじまる」製作委員会・MBS [放送情報]

2025年11月20日（木）より順次放送スタート！

MBS 11月20日（木）より毎週木曜 25:29〜

テレビ神奈川 11月20日（木）より毎週木曜 25:00〜

テレ玉 11月24日（月）より毎週月曜 24:00〜

群馬テレビ 11月25日（火）より毎週火曜 24:30〜

とちテレ 11月26日（水）より毎週水曜 23:30〜

チバテレ 11月27日（木）より毎週木曜 23:00〜 原作：海野 幸『ifの世界で恋がはじまる』 （徳間書店 キャラ文庫）

出演：醍醐虎汰朗 中川大輔

葉山侑樹 芳村宗治郎 萩原護 / 土佐和成 こばやし元樹

監督：針生悠伺 安川徳寛

脚本：下亜友美

音楽：坂本秀一

製作幹事：カルチュア・エンタテインメント

制作プロダクション：ユニオン映画

製作：「ifの世界で恋がはじまる」 製作委員会・MBS [公式SNS]

ドラマ公式X（旧Twitter） 「@ifkoi_mbs」

▶ https://x.com/ifkoi_mbs

ドラマ公式Instagram 「@ifkoi_mbs」

▶ https://www.instagram.com/ifkoi_mbs/

MBSドラマ公式TikTok 「@drama_mbs」

▶ https://www.tiktok.com/@drama_mbs [公式HP]

ドラマ「ifの世界で恋がはじまる」公式HP

▶︎ https://www.mbs.jp/if_koi [配信]

MBS放送後に、TVer、MBS動画イズム 見逃し配信1週間あり

FODで見放題独占配信！ [原作情報]

海野 幸『ifの世界で恋がはじまる』（徳間書店 キャラ文庫）

原作ページ：https://www.chara-info.net/product/chara-books/19348/

◾️配信EP『ひびのかけら』 2025年11月5日（水）リリース

収録曲：1.誰かの彼女になっても 2.耳鳴り 3.口癖 4.ポニーテール 5.後悔する前に

配信リンク：https://jvcmusic.lnk.to/unfairrule_hibinokakera

◾️＜UNFAIR RULE “ひびのかけら” tour＞ 2025年

11⽉9⽇（日）岡⼭ CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 17:15 / START 18:00 ※ワンマン

問い合わせ：CRAZYMAMA KINGDOM（086-233-9014）

11⽉14⽇（金）神奈川 F.A.D YOKOHAMA OPEN 18:30 / START 19:00

問い合わせ：F.A.D YOKOHAMA（045-663-3842）

11⽉16⽇（日）⾹川 ⾼松DIME OPEN 17:30 / START 18:00

問い合わせ：DUKE（087-822-2520）

11⽉21⽇（金）宮城 MACANA OPEN 18:30 / START 19:00

問い合わせ：GIPお問合せフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info

11⽉28⽇（金）北海道 札幌BESSIE HALL OPEN 18:30 / START 19:00

問い合わせ：BESSIE HALL（011-221-6076）

12⽉12⽇（金）福岡 OP’s OPEN 18:30 / START 19:00 ※ワンマン

問い合わせ：BASECAMP（092-406-7737）

2026年

1⽉10⽇（土）愛知 NAGOYA CLUB QUATTRO OPEN 17:00 / START 18:00 ※ワンマン

問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全⽇12:00-18:00)

1⽉16⽇（金）⼤阪 UMEDA CLUB QUATTRO OPEN 18:15 / START 19:00 ※ワンマン

問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (12:00〜17:00 ※平⽇のみ）

1⽉28⽇（水）東京 SHIBUYA CLUB QUATTRO OPEN 18:00 / START 19:00 ※ワンマン

問い合わせ：渋⾕ CLUB QUATTRO 03-3477-8750 ▼追加公演

2⽉8⽇（日）東京 Spotify O-WEST OPEN 17:00 / START 18:00 ※ワンマン

問い合わせ：Spotify O-WEST 03-5784-7088