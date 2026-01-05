◇りそなＢ２リーグ第１６節 鹿児島９３―８３静岡（５日・浜松アリーナ）

西地区最下位のＢ２ベルテックス静岡が鹿児島との第２戦を８３―９３で敗れ、３連敗。リーグ戦の折り返しとなる３０試合を終了し、６勝２４敗と大きく負け越しとなった。

乗れそうで乗れない。年末に３連勝でやや上向きかけたムードが、３連敗で逆戻りだ。立ち上がりにリードしたものの、第１クオーター２分過ぎに逆転されてからは、一度も追いつくことなく完敗。森高大ヘッドコーチ（３６）は「オフェンスがうまくないことで、ディフェンスの強度も下がってしまった。確か、前半だけで１１ターンオーバー（ＴＯ、実際は１３）したのが響いた」と、振り返った。ＰＦクリス・エブ・ンドウ（３２）が一人で８ＴＯと、相手のアグレッシブなディフェンスにミスを連発した。

Ｂ２昇格３年目の今季は最も、苦しく難しい前半戦となった。リーグ序盤から想定外のけが人が続出したとはいえ、一時は１１連敗を喫するなどあえいでいる。昨季は３４勝２６敗、西地区３位で２年連続プレーオフに進出したが、３０試合消化して、すでに負け数はあと２で並ぶ低迷ぶり。指揮官は「ヘッドコーチとして責任は感じている。ただ、逃げる訳にはいかないし、後半戦に向けてチームを作っていきたい」と、声を絞り出した。

リーグはしばらく中断期間に入り、次節は今月２４、２５日の熊本とのホーム２連戦まで間隔が空く。今節は、ＰＦ加納誠也主将（３６）がコンディション不良で帯同せず。元日本代表のＰＧ橋本竜馬（３７）はインジュアリーリスト入りとベテラン不在の中、ゲームキャプテンを務めたＰＧ柏倉哲平（３０）は「バイウィーク（中断期間）明け、またホームで試合が出来る。今度こそブースターに新年初勝利を届けたい」と、前を向いた。３週間でどこまで立て直せるか。