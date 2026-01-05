皮膚・肌の総合専門クリニック「アイシークリニック」を運営する医療法人社団鉄結会（東京都渋谷区）が、年末年始の食生活の変化に関するアンケート結果を紹介しています。

【えっ？】正月明けの肌トラブルを放置すると… 病院へ行く目安も紹介！

アンケートは、2025年12月8〜17日にかけて、過去、年末年始（12月28日〜1月3日）に食生活の変化があったという20〜50代の男女300人を対象にインターネットで実施。

まず、「年末年始明けに気になる体の変化として、最も当てはまるものはどれですか？」と聞くと、「肌荒れ・肌トラブル」が62.7％と最も高く、続いて「体重増加（正月太り）」が24.0％、「体のだるさ・疲労感」が8.3％でした。

続いて、年末年始に経験した肌トラブルについて、複数回答可で質問したところ、「ニキビ・吹き出物の増加」が74.3％、次いで「肌の乾燥・カサつき」が12.7％、「肌のくすみ・透明感低下」が6.3％、「毛穴の開き・黒ずみ」が4.0％、「特にトラブルなし」が2.7％という結果でした。

同社は、体重増加よりも肌トラブルを気にする人が2.6倍以上という結果について、「見た目の変化として肌状態が重視されていることを示しています」といい、「ニキビ・吹き出物」が圧倒的に多かったことについては、「年末年始の糖質・脂質過多の食事が皮脂分泌を促進し、毛穴詰まりを引き起こしやすいことを裏付けています。乾燥も暖房の使用増加とアルコールによる脱水が影響していると考えられます」と分析しています。

また、「肌荒れの原因」として心当たりがあるものも聞くと、3位は「睡眠不足・生活リズムの乱れ」で6.7％、2位は「アルコールのとりすぎ」で9.3％、そして1位は「糖質・炭水化物のとりすぎ」で78.0％という結果に。年末年始の暴飲暴食が影響しているとのことです。

アイシークリニックの医師・高桑康太さん（「高」は「はしごだか」が正式表記）は、年末年始に肌荒れが増加する主なメカニズムとして「糖質過剰→血糖値上昇→インスリン分泌増加→皮脂分泌促進→毛穴詰まり・ニキビ発生」という流れにあると説明しつつ、肌の改善策として「まず食生活を通常に戻すことが最優先です。糖質を控え、野菜・タンパク質中心の食事にシフトしましょう。水分は1日1．5〜2リットルを目安に摂取し、アルコールは控えめに。睡眠は7時間以上確保することで、肌のターンオーバーが正常化します」とコメントしています。