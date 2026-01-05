青山学院大学が10時間37分34秒の大会総合新記録で、史上初となる2度目の3連覇を果たした第102回箱根駅伝。

『あまりに細かすぎる箱根駅伝ガイド！』（通称「あまこま」）の監修を行う、駅伝マニア集団「EKIDEN News」（＠EKIDEN_News）の西本武司さんは、今大会でも追いかけ観戦を敢行。恒例のテレビではわからない“細かすぎる名場面”を振り返った。



青学大・原晋監督の「箱根駅伝脳」がすごかった

昨年の箱根駅伝直後、僕は「文春オンライン」で「向こう5年、どこも勝てないかもしれない青学大の『箱根駅伝メソッド』が出来上がってしまった」と言いました。選手を選ぶスカウティング、トレーニングだけにとどまらない日々のコンディショニング、そして箱根駅伝当日へのピーキング。原監督が作り上げた箱根の勝ち方＝メソッドは、どの大学も敵わないと思ったからです。

ところが今年のオーダーを見て驚きました。原監督は自らが作り上げた青学大の型、「レース序盤に主導権を握り早々とピクニックランへ持ち込む」という定石を自ら壊しにきたからです。

5区を走り、従来の区間記録を1分55秒も上回る1時間7分16秒をマークした黒田朝日選手。彼は過去2回、エース区間の2区を走り、2年生の時は区間賞、3年生の時は区間新（区間3位）を出した大エースで、定石通りであればエース区間の2区に配置をするはず。他大学が2区黒田包囲網を引く中、これまで走ったことのない5区を任せたわけです。

青学大は1区16位と出遅れ、小田原中継所の時点では誰もが往路優勝は早稲田大だと思っていました。早稲田大の5区は、昨年の丸亀ハーフマラソンを1時間00分06秒で走り日本歴代4位タイ、ワールドユニバーシティゲームズのハーフマラソンを大会新記録で優勝、全日本大学駅伝の8区では、母校のレジェンド渡辺康幸さんがもつ日本人区間記録を30年ぶりに更新と、山だけなく平地でも速い選手として進化した“山の名探偵”工藤慎作選手。盤石と思って間違いなかったわけです。

工藤選手はトップの中央大から射程圏内である1分12秒遅れの2位で小田原中継所をスタート。そして黒田選手が4位でタスキを受け取ったときの工藤選手との差は2分13秒。どう考えてもセーフティーリード。「さすがの黒田も相手が悪い」というみんなの予想を裏切ってきた。

黒田選手が工藤選手を抜くシーンも良かった。最高地点からの下りで詰めていくシーンは、“二代目山の神”柏原竜二さんの1年生の時とまるで同じ。実際、当時、柏原さんに抜かれた早稲田大の三輪真之さんも「柏原君に抜かれたあたりの大鳥居前のデッドヒート17年前の記憶がフラッシュバックしました!!」とXにポストしています。

二代目山の神・柏原竜二誕生の残像が残っているファン達が、「こりゃ、ひょっとしてひょっとするかも」とテレビに釘付けとなりました。原監督は「青学が強すぎて、箱根駅伝は逆に退屈です」と嫌味を言われたこともあったでしょう。

そんななか原監督は、勝つだけでなく、黒田選手がスーパースターとしてもっとも輝くにはどうすればよいか、一番面白い駅伝にするにはどうしたらよいのかを考え尽くしていた。それが今回の5区でひっくり返すという展開につながったのでしょう。

原監督は毎回、箱根駅伝前に「○○大作戦」というテーマを発表していますが、正直ちょっとどうかな？と思う年もあり、テレビでの滑りがちなコメントも多い印象でした（原監督、すみません笑）。

でも今回の往路ゴール直後に黒田選手に名付けた「シン・山の神」には感服せざるを得ませんでした。単なる「新しい山の神」ではなく、「シン・ゴジラ」と同じように、これまでの伝統をリスペクトしつつ、箱根に新たな概念を持ち込んで、新たな時代を作っていくという強い思いが感じられたからです。

原監督はなんだかんだいって「箱根駅伝脳」を持つ人なんだろうと思いました。365日、四六時中、箱根駅伝のことしか考えていない。寿司屋やラーメン屋がその日の天気や気温を見てシャリや麺を微調整をするように、原監督は定石や常識にとらわれず、その時々の状況や、世の中の空気までも考えてオーダーを組み立てていく。

どうしたら手堅く勝てるかではなく、どうやって箱根駅伝を面白くするのかを誰よりも考え尽くしている原監督によって、「シン・箱根駅伝」の時代がやってくるのではないかと予感しています。

【1区】タイムは悪くないのに…なぜ青学大は16位に沈んだのか

青学大は小河原陽琉選手が区間16位になったことで、出遅れた感がありましたが、実は例年であれば区間賞を取ってもおかしくないタイムでした。

近年1区はスローペースで入り、六郷橋までは集団走で進む傾向にありました。飛び出す選手がいても、終盤で落ちてくることがほとんどだったので、多くの選手が様子見の状態だったのです。ところが前大会スタートから飛び出した中央大の吉居駿恭選手がそのまま好走を続け、歴代4位の記録で区間賞を獲得。中央大の往路2位という結果に。2022年98回大会でも兄、吉居大和選手が1区5.6kmで飛び出しそのまま区間記録を更新。今年も吉居駿恭が1区にくるに違いない。という「吉居家伝統の箱根1区飛び出し」残像が効いていた。

吉居家伝統の飛び出し以降、「学生駅伝は先手必勝」が定石となり、各大学が攻めの戦略を取ってきたわけです。

ここで前大会の1区の記録を振り返ってみましょう。

前大会で1時間01分台でゴールをしたのは中央大の吉居駿恭選手のみ。2位〜16位までは02分台です。ところが今大会では、1位〜7位までが1時間00分台、8位から16位の青学大までが01分台で走っているわけです。どれだけ速かったかわかるでしょう。

これまでの区間記録は2022年大会で中央大の吉居大和選手が序盤からの飛び出しで出した1時間00分40秒。15年ぶりの記録更新という快挙で、このタイムを超えるのは難しいだろうと見られていました。

それを今回、國學院大の青木瑠郁選手が塗り替えたわけですが、その走りはというと、中央大の藤田大智選手らがハイペースで突っ込み、振り落としにかかるなか、「こんなスピードで最後まで持つわけ無い」と冷静に判断。スタートと同時に最後尾に下がり自分のペースを守り、淡々と刻んでいきました。

多摩川を渡った先にある二子新地は國學院大の拠点。ジョグでちょっと足を伸ばせば1区のスパートポイントの六郷橋にたどり着きます。青木選手にとっては大学4年間を過ごした勝手知ったる景色。冷静に勝負どころを見極めて区間記録を塗り替えます。

好タイムのポイントは天候にあった

ここまでの好記録が出た理由のひとつは天候にあると考えています。

例年の追いかけ観戦では、レース終盤はダウンコートを脱ぐほど気温が上がるところ、今年は1日中、寒かった。一方で日差しはあるので身体は冷えることはない、走りやすい気候でした。

そして一番大きいのは無風だったこと。今回、5区の箱根の最高到達点にも行きました。いつもは植物が風向きに合わせて斜めになるほど強風なのですが、今回はほぼ無風状態。風があると他の選手を風除けにして走ろうとしますが、今回は風が無かったため、牽制をする必要もなかったのです。

1区だけでなく、2区、5区、8区、10区と区間新記録ラッシュとなったのは最高の気象条件が整っていたことも一つでしょう。今後この記録を抜くのはなかなか難しいという気もするのですが、定石が覆ったことを考えると、来年あたりパンと塗り替えられる可能性もあると睨んでいます。

【2区】花田監督も「胴上げしてあげたい」…早稲田大・山口智規を応援したくなる理由

城西大のヴィクター・キムタイが区間新記録の走りを見せるなど、外国人ランナーが好走しましたが、僕の注目は日本人トップでゴールした早稲田大の4年生・山口智規選手でした。

山口選手はとても感じのいい青年で、大会会場で会うといつも僕のところに来て「任せてください！ 俺やりますよ！」などと宣言してくれます。ただ、ポテンシャルの高さの割に、結果がついてこないまま最上級学年を迎え、駅伝主将になりました。

昨年の箱根駅伝では区間12位。2025年4月の日本学生個人選手権1万mは13人中、11位。早稲田のエースとしては、考えられない結果に試合後に「大丈夫？」と声をかけたところ「やっちゃいました……」と真っ青な顔に。そこで花田監督と山口選手は、これまでとは違うアプローチに取り組みます。10000mやハーフマラソンといった長い距離ではなく、山口選手のもつスピードを活かした1500mを走るというものです。

それはすぐに結果に結びつきます。6月に行われた日本インカレでは1500mに出場。予選、決勝とスタートから先頭を譲らず、ぶっちぎりで優勝。続く5000mも優勝し、二冠を果たすのです。

ここで調子を取り戻した山口選手は、出雲駅伝で2区区間賞、全日本大学駅伝では7区4位と好走します。特に出雲駅伝は完璧な走りを見せました。

「山口を胴上げしてあげたいんだ」

チームメイトは彼が3年以上苦労してきた姿を見ています。

早稲田大のメンバーは今大会で「山口を胴上げしたい」と目標を語りました。チームメイトだけでなく、花田監督やスタッフも「山口を胴上げしてあげたいんだ」と話すぐらいですから異例のことです。

前大会では前半に突っ込んで、後半メロメロになって失速をした山口選手は、今大会でも最初から突っ込んだ走りで、城西大のヴィクターと並走をします。「速すぎるんじゃないか」という周囲の心配をよそに最後まで好走し、区間4位を獲得。この流れに「これは早稲田の優勝来た！」と多くの関係者が思ったことでしょう。それなのに、まさかあんなドラマが待っていたとは。

ただし、早稲田大は来年からがすごい。今季の全国高校駅伝1区、区間記録を更新した増子陽太（学法石川）、2着の新妻遼己（西脇工高）、3着の本田桜二郎（鳥取城北高）。“令和の三羽烏”と呼ばれたエース区間トップ3が揃って早稲田大に入ってくるのです。野球でいえば山本浩二、田淵幸一、富田勝です（50代以上ならわかるはず）。ここから早稲田大の黄金時代が来るのか。早くも来年の箱根駅伝に期待が高まります。

【3区】“ポメラニアン騒動”で誕生した異例すぎるアナウンス

前大会に引き続き、今年も全区間追いかけ観戦をしようと考えていました。

ところが2区を見届けて、保土ヶ谷駅から横須賀線に乗ったところ、乗り換え駅を見過ごし、電車は北鎌倉駅に到着。慌てて引き返すも3区には間に合わず、4区へと向かうことになったのです。

4区の沿道で、異例の事態に遭遇しました。

沿道応援をしたことがある人ならご存知だと思いますが、選手たちが来る前に注意事項をアナウンスする車がやってきます。例年だと「旗は下の方で振ってください」「スマホをコースに出さないでください」といった注意喚起がなされるのですが、今回は突然「犬はリードから離さないでください」「犬は抱きしめてください」という異例すぎるアナウンス。

何があったのかと思ったら、3区でポメラニアンがコースに飛び出して、選手がジャンプでよけてバランスを崩し、警察官や運営スタッフが追いかけるという珍事件があったわけです。

犬といえば、過去にも同じような事件がありました。2016年のニューイヤー駅伝の2区でペットの犬が飛び出して、コニカミノルタのポール・クイラ選手が転倒したのです。

今回、被害にあったのは國學院大の野中恒亨選手です。大事には至らなかったようですが、ペースを崩されたのは間違いないでしょう。それでいながらレース後、野中選手は「犬に罪はない」とコメント。チームメイトで湘南出身の辻原輝選手は、國學院大の襷をかけた愛犬の写真とともにこうXにポストしました。

「必ずリードやハーネスを付けてください ちなみに昨日4区に来ていたうちのてるちゃんは観戦ガチ勢なので、僕が走ってる時名前を呼んでも仁王像のように不動を貫いてくれました。」

今回の騒動で「犬を離さないでください」は、これからの駅伝大会の「シン・アナウンス」になることでしょう。

【4区】早稲田大のスーパールーキー、鈴木琉胤選手の賢さと真ん中分け

東京国際大学時代に無双をしたイェゴン・ヴィンセントの区間記録にわずか1秒まで迫る日本人最高記録を叩き出し、区間賞を獲得した早稲田大の1年生、鈴木琉胤選手。そもそも前回、青学大の太田蒼生選手が出した日本人最高記録でさえ、更新するのは難しいと言われるなかで、1年生でイェゴン級のタイムを出したわけで、その衝撃はすごいものでした。

鈴木選手はターゲットとする大会を見極めている印象があります。というのも、日本の陸上界は冬は駅伝、春からはトラックレースと、1年中休む暇がないため、全てのレースに全力で臨むと、疲労が溜まったり、怪我のリスクが高まることになる。つまり記録を狙うレースを決め、そのほかのレースは調整に活用するなど、メリハリをつけることが大切なのです。その目的意識をしっかりと持ったクレバーさが光るのが鈴木選手なのです。

2024年の全国高校駅伝（都大路）で、八千代松陰高時代の鈴木選手はアディダスのEVO1を履いて、エース区間の1区で区間記録を叩き出し、話題になりました。ところが数週間後に行われた全国都道府県駅伝で鈴木選手が履いていたのは、アディダスのアディオス プロ3。通常であれば、好成績を出したシューズを履くはず。しかもEVO1の方が上位モデルなのです。

その理由を関係者に聞いたところ、「EVO1はスピードが出すぎる」ということで、シューズをダウングレードしたいと本人からリクエストがあったというのです。4月から早稲田大でトレーニングを積むにあたり、ここで出力を出しすぎると、影響が出る可能性がある。高校3年生で、そこまで先のことを考えられるのが鈴木選手の凄さです。

大学入学後は故障の影響もあり、都大路ほどインパクトのある走りを見せることはありませんでした。ところがリミッターを外した今大会で、その実力はイェゴンクラスであることを証明したのです。

そして、2025年の都大路で鈴木選手の区間記録をぶっちぎりで更新したのが、先ほどもお伝えした学法石川の増子選手なのです。来シーズンから青学大vs.早稲田大の果てしなき戦いが繰り広げられると思うとワクワクしてたまりません。

そして鈴木選手絡みでもう1つ気になったのが、髪型です。数年前はマッシュルームカットの選手が非常に多かった印象なのですが、今年は鈴木選手を筆頭に真ん中分けの選手が目立ちました。青学大の塩出翔太選手、國學院大の青木瑠郁選手や野中恒亨選手、順天堂大の吉岡大翔選手、駒沢大の谷中晴選手……挙げればキリがありません。

ちなみにMIYASHITA PARKのアディダスショップのウィンドウは、真ん中分けの黒田選手と塩出選手の特大サイズの写真でラッピングされていたこともお伝えしておきます。これからの大学駅伝界は、真ん中分けがトレンドだと見て間違いはないでしょう。

【5区】國學院大の伝統なのか…コース間違いで生まれた新名所「高石T字路」

4区に続いて、もう1つ頭部のネタがあります。

それは青学大・黒田選手の影響で、ヘアバンドブームの到来です。

黒田選手が着用していたアディダスのヘアバンドは、衝撃の走りとともに記憶に刻まれていると思います。そして3区で区間賞を獲得した中央大の本間颯選手もヘアバンド・ランナーです。

2人の区間賞選手がヘアバンドをしているのだから、これまでヘアバンドを禁止していた高校なども、解禁せざるを得ないでしょう。そして今回は帽子でしたが、7区を走った順天堂大の玉目陸選手もヘアバンド派で、前回の箱根ではニューバランスのヘアバンドを着用していました。今後、彼らに憧れて、ヘアバンドを着用する選手が増えると予想します。

問題なのは、顔に近いが故に計り知れない広告効果があるということ。各大学はそれぞれメーカーからユニフォーム提供を受けているのですが、近年、シューズは選手のセレクトに任されていて、ユニフォームとシューズのブランドが違うことが当たり前になってきています。では果たしてヘアバンドはどのメーカーをつけられるのか……。そんな悩ましい問題も出てきています。今の時点ではユニフォームと統一されていますが、今後、新たな流れが生まれるかもしれません。

もう一つ、今年の5区で外せないのが箱根新名所「高石T字路」の誕生です。

本来は「箱根関所南」という交差点なのですが、箱根駅伝当日は山側に向かう道が封鎖。交差点がT字路のようになっているんです。

國學院大の高石樹選手が、ゴールに向かって右折すべき最後のT字路を直進。慌てて戻り、区間4位でゴールをしたものの、道を間違えなければ5区の1年生最高記録は確実でした。

箱根駅伝のコース間違えといえば2011年大会の10区。熾烈なシード権争いを繰り広げていた当時國學院大の1年生だった寺田夏生さんが、ゴール前の直線で右折した放送車について行ってしまい、危うくシード権を逃しそうになったシーン。ゴール後「あぶねー！」とコメントした寺田さんは、一気に人気者になり、この交差点は箱根ファンの間で「寺田交差点」と呼ばれる名所となりました。

後輩である高石選手のコース間違いに、寺田さんは「分かる 自分も直進しそうになった記憶がある」とXにポスト。さらに「新旧」とゴール後の高石選手との2ショット写真も掲載。

これにファンが反応し、「高石T字路」という新名所が生まれました。コース間違いはもはや國學院大の伝統なのか……。おそらく、高石選手も寺田さん同様、ずっと愛されるランナーとなっていくことでしょう。これからも注目していきたいと思います。

