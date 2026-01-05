「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」

ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。

今回は、「イイハナ・ドットコム」で特別価格で販売中の、ガラスドーム型がかわいいプリザーブドフラワー「ラブリードーム（ミニーマウス）」を紹介します☆

イイハナ・ドットコム ディズニー「ラブリードーム（ミニーマウス）」プリザーブドフラワー

価格：3,465円（税込）

送料：880円（税込）

花材：

プリザーブドフラワー：バラ

アートフラワー：アジサイ、ベリー、リーフ

資材：ミニーマウスデザインピック、マカロンピンク、ボタンタグ、リボン、コルク付きガラス製花器、お手入れ説明付き

サイズ：奥行き約7.5cm、幅約7.5cm、高さ約16.5cm

販売店舗：イイハナ・ドットコム

花々に囲まれて楽しそうな「ミニーマウス」デザインのガラスドーム型プリザーブドフラワーアレンジメント。

透明なガラスドームの中に、お花畑で遊んでいるかのような、世界が広がります。

© Disney

ピンクや紫色の華やかな色合いのプリザーブドフラワーに、ハート型のマカロンモチーフの飾りがかわいいアクセントに！

ドーム内は密閉されているため、プリザーブドフラワーが長期間美しい状態を保ちます。

© Disney

「ミニーマウス」は水色のドット柄のスカート姿。

にっこりと優しい表情で立っている姿がかわいさ満点です◎

© Disney

上部にはボタンタグ、下部にはドームの縁に沿って赤と白のレースのリボンがあしらわれています。

デスクや棚の上に置くだけで、お部屋に癒しの空間を演出☆

イイハナ・ドットコムのプリザーブドフラワー「ラブリードーム（ミニーマウス）」の紹介でした。

イイハナ・ドットコムで特別価格で販売中です。

