青学大が史上初となる2度目の3連覇を果たした第102回箱根駅伝。往路に続き、駅伝マニアの「EKIDEN NEWS」（＠EKIDEN_News）の西本武司さんが、あまりに細かすぎる復路の名場面を振り返った。

【6区】クセがすごい…創価大・小池莉希選手との約束

2024年の春、「ゴールデンゲームズinのべおか」の最終組で好走をした学生が歩み寄ってきました。

「創価大学の小池莉希（りき）と申します。僕にこれから注目してください」

これが彼との出会いでした。

当時2年生の彼は「僕は大学3年でブレイクするので、今じゃないんです」と言ったんです（笑）。

小池選手は元々、高校駅伝界の名門、佐久長聖高校出身。当時、チームには5000mの高校記録を持つ吉岡大翔選手（現・順天堂大）などがいて、全く目立たない選手でした。なにせ駅伝観戦仲間で佐久長聖ファンのポールさんですら「名前を聞いたことがあるかなぐらい」の知名度。

ところが小池選手はこの「ゴールデンゲームズinのべおか」で、佐久長聖高校の大先輩でもある上野裕一郎さん（ひらまつ病院）にぴたりとついて戦いを挑みます。走力の差は歴然。最後はついていけず惨敗をするのですが、ゴール後、上野さんに自ら握手を求めにいくという大物感。

しかも当時の上野さんは、立教大監督解任騒動の後でみんなが触れづらく、遠巻きに見ていた時期。そんななか、自ら近づいていくハートの強さに驚きました。

このときの印象が強すぎて、僕はずっと彼に注目をしていました。

「ブレイクするのは大学3年」の言葉通り、彼のレースはいつも同じでした。スタートダッシュで一瞬トップを走るけれど、後半大失速の繰り返し。あるときは、ペーシングライトを無視して、ケニア人のペースメーカーのはるか先を行って独走したものの、やはり失速。

「どうしたの？」と聞いたら、「一人で走って、27分台が出るかなと思ったら、やっぱり無理でした」

「この子大丈夫かな？」と思いつつ、ポジティブにやり続けていて、毎回面白いんですよ。

その後も彼は、レースのたびに僕のところに来て「今日はじっくりいきますから」と言うのですが、結局、いつも通り我慢できなくて飛び出して走ってしまう。それも日本インカレや日本選手権などの大舞台で、日本代表を狙うシニア選手や早稲田大の鈴木琉胤選手や青学大の黒田朝日選手ら、エース級を相手にやるわけです。レーシングカー相手に軽自動車が戦いを挑むようなものでした。



青学の黒田朝日選手（ゼッケン322番）、早稲田の鈴木琉胤選手（340番）に挑む創価大の小池莉希選手（330番） ©EKIDEN News

ついに3年生となった小池選手は…

その小池選手がついに「ブレイクする」と宣言していた3年生となり、今回の箱根は6区を走るという。「下り得意なの!?」と聞いたら、「いや、登りが得意なんですよね」と言うわけです（笑）。これは観に行かなければと宮ノ下まで行きました。山下りをする彼に「小池!!」とエールを送る僕に、彼は体を捻って振り返り、ガッツポーズをしながら、箱根の山中に消えていきました。

結果はご存知の通り、小池選手は56分48秒で区間賞を獲得。

6区の区間記録は56分47秒。つまりあのガッツポーズがなければ、区間新記録が出ていたかもしれない（笑）。

その後、日テレのインタビューで「この1秒を削り出せないのが小池莉希なので」と言った小池選手。さらにインタビュアーが聞いてもいないのに、「靴を見てほしいです」と創価大カラーのアディダスのシューズを見せたのも、ミズノがスポンサーの箱根駅伝では異例のこと。最後までらしさ全開でした。

約束通り3年生で結果を出した小池選手が今後、どのような活躍をするのか。記録だけではない、ワクワクさせてくれる選手なのです。

【7区】二宮名物・フリーザ様の知られざる正体

國學院大の高山豪起選手が区間歴代2位の快走を見せた7区。特に二宮では区間記録を16秒上回るペースで通過したことが話題となりましたが、二宮といえばフリーザ様ご一行に触れておきましょうか。

日本テレビは、二宮の坂を登る選手を映すためにカメラを設置しています。毎年その映像に映り込むのが、漫画「ドラゴンボール」に登場するフリーザに扮したご一行。彼らが踊る姿は二宮名物となっていて、選手通過後にはXに続々とポストされていきます。

ただ、彼らは単なる目立ちたがりやではありません。長年、陸上を追っているとわかるのですが、結婚や出産などでライフステージが変わり、観戦仲間で集まることが難しくなってくる。ところがフリーザ軍団は毎年必ず、二宮に現れる。これは意外とすごいことなのです。

彼らは一体何者なのか。その正体は思わぬところから判明しました。

メンバーの一人は僕の義理の弟の学生時代の同級生だったというのです。彼らは地元出身で、里帰りのときに集まって「何かしようぜ」となったのが始まりで、今でも続いているそうです。

彼らがすごいのはずっと体型やキレも変わっておらず、毎年旬の音楽と踊りをきっちり入れてくること。過去には新しい学校のリーダーズの首振りダンスやCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」を踊ったことでも話題となりました。

今年はCANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」やM!LKの「イイじゃん」をぶち込んできました。毎年ちゃんと今年はこのネタでと決めて、踊りもきっちり練習してくる。その姿は、毎年ゴールデンボンバーが発表する「女々しくて、流行語ver.」に匹敵するものがあります。

もしかしたら中身は鬼龍院なんじゃないかというセンスの良さ。ただ目立ちたいという人々とは一線を画す彼らの姿は、もはや箱根駅伝遺産と呼べるものでしょう。

【8区】原監督の奥様と青学大OBが集まる、知る人ぞ知る名所

前回の箱根駅伝予選会、ゴール10m手前で熱中症により意識を失い、棄権となった選手を覚えているでしょうか。それが東海大のロホマン・シュモン選手です。現地で観戦していた僕の目の前で倒れ、這いつくばってゴールを目指したが辿り着けず、東海大は予選会突破となりませんでした。

決して彼だけの責任ではありませんが、普通であればトラウマになってもおかしくない事態。しかも8区は気温が上がる時間。それを乗り越えて箱根路を走り切った彼の姿にグッときました。

さて8区は2区や5区と比べると地味な区間なのですが、多くの観客が集まる不思議な場所です。

なかでも藤沢駅近くのジブラルタ生命藤沢ビル前は、知る人ぞ知る名所です。青山学院大の原晋監督の奥様、美穂さんと青学大OBが毎年集合。さらに駅伝ファンも集結して、ものすごい盛り上がりを見せるのです。あの光景は本当にすごい。そろそろジブラルタ生命は青学大と組んで、応援しているシーンを流しながら、学資保険のCMでも作った方がいいと思っています。

【9区】中央大の給水担当にスラムダンク・三井がいた!?

9区では給水が話題となりました。

関東学生連合で出走した日本薬科大4年生の染谷雄輝選手は、父・雄二さんから給水を受ける予定でしたが、誘導がうまくいかず、親子での給水が叶いませんでした。

もう1人話題となったのが、中央大の吉居駿恭選手を担当した西優斗選手です。ミュージシャンのような長髪、スラムダンクに描かれたグレている時の三井寿のようなビジュアルに、SNSは大盛り上がりとなりました。

給水係はどこまで呼んでいいのか？

ところで最近気になっているのは、給水係はどこまで呼んでいいのかということです。今大会では中央大4区の岡田開成選手に給水をしたのは、OBの森凪也選手（現Honda）。岡田選手と森選手は6学年離れているため、在学が被っていないわけです。10区で東洋大の給水を行った“口町ロケット”でおなじみ口町亮選手（現SUBARU）も同様です。さらに2区では関東学生連合・駿河台大の古橋希翁選手に、JRAジョッキーの松岡正海さんが給水しました。交流があるとはいえ、もはや陸上選手でもありません。

給水係のゲスト化は2013年に早稲田大の大迫傑選手に、投擲のディーン元気選手が給水したところから始まっているのですが、ここまでくると野球の始球式のようです。一体どこまでゆかりのある人を呼んでいいのか、そのうちアイドルや政治家なんかも来てしまうのか。1キロ3分ペースで選手と並走できなくては務まりませんが…。

僕の見立てでは、過去の名シーンを映す「今昔物語」のネタが少なくなった日テレが、給水にドラマ性を加えることで、新たな今昔ネタを作ろうとしているのではないかと睨んでいます。勝敗が見えてきた後の視聴率を考えると、制作者としては見逃せないポイントでしょう。

【10区】世代最強ランナー、駒澤大・佐藤圭汰の箱根ラストラン

鳴り物入りで駒澤大に入学をした佐藤圭汰選手が、箱根のラストランを区間新記録で飾りました。僕は佐藤選手の走り見たさにずっと国内外を追いかけてきました。この4年の陸上観戦は、佐藤選手とともにあったといっても過言ではありません。それぐらいすごい選手なのです。

ただ、世代最強、世界レベルと言われながらも、パリ五輪、東京世界陸上出場を逃し、期待通りの成績を残すことはできませんでした。佐藤選手の実力を考えたら、もっとできたのでは…そう思わされる場面がいくつもありました。

日本の陸上界は年間を通してレースがあり、佐藤選手は度重なる怪我に悩まされました。今回も本番1ヶ月前に大腿骨の疲労骨折をし、練習期間は2週間だったといいます。ラストイヤーが万全の状態でなかったのはとても残念ですが、意地の区間新を出したことで、世代最強は佐藤圭汰ということを自ら証明しました。春からは拠点をアメリカに移すということですが、まずはゆっくりと休んで、世界に羽ばたいてほしいと願っています。

「いつの間にやら順天堂」の謎

さて、衝撃的だったのは「いつの間にやら順天堂」。泉岳寺の沿道で観戦していたときは早稲田大と中央大が3位争いをしていたはずなのですが、気づいたときには順天堂大が3位でゴールをしていたのです。

順天堂大の凄さは、箱根駅伝だけでは語り尽くせません。というのも元旦のニューイヤー駅伝では順大OBが大活躍だったからです。過去最高の2位に貢献したロジスティードの四釜峻佑選手、10人抜きの快走を見せたプレス工業の橋本龍一選手、そして東京世界陸上で活躍した三浦龍司選手などなど、見せ場には必ず順大OBがいるといっても過言ではない。どんな経緯で3位になったのか、いまだによくわかりませんが、常に注目すべき存在として爪跡を残してくれました。

そして最後に私ごとですが、私にも娘がいまして、今春いよいよ高校を卒業します。3年間娘の担任をしてくださったのが尾熊先生です。この先生の息子が10区を走った國學院大の尾熊迅斗選手だったのです。区間4位で走り切れて、とてもホッとしました。

私情も絡めて存分に楽しんだ今年の箱根駅伝。来年はどんなシーンが見られるのかを楽しみにしています。

構成／林田順子（モオ）

（EKIDEN News）