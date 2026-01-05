中部電力は５日、浜岡原子力発電所（静岡県御前崎市）の再稼働に向けた原子力規制委員会の審査で、データを操作して規制委に説明した疑いがあると発表した。

原発の耐震設計の目安となる基準地震動を過小評価した可能性がある。浜岡原発を巡っては、２０２５年にも安全対策工事の手続きで不正が発覚しており、再稼働はさらに遠のいた。

中部電によると、原子力部門の担当者が基準地震動の策定にあたり、中部電に都合の良いデータを意図的に選定し、１９年１月の浜岡原発の審査会合で規制委に説明していた疑いがある。結果として、基準地震動が小さくなった可能性がある。

林欣吾社長は名古屋市内で開いた記者会見で、「当社の原子力事業の根幹を揺るがしかねない事案。極めて深刻に受け止めている」と謝罪した。

原子力規制庁によると、２５年２月に外部から不正があるとの情報提供があり、中部電に調査を依頼。中部電が同年１２月に規制庁に不正行為を報告し、規制委は浜岡原発の安全審査を中断した。規制庁の担当者は「基準地震動は施設の耐震性確保の上で最も重要な審査項目だ」と述べた。

規制委は今回の不正について、今月７日の定例会合で対応を協議する。

経済産業省は５日、中部電に対し、電気事業法に基づいて４月６日までに不正の経緯や原因、再発防止策などの報告を求めた。

中部電は５日、弁護士３人で構成する第三者委員会を設置し、事実関係や原因を調査する。林社長は業界団体・電気事業連合会の会長も務めている。今後の責任の取り方については「総合的に考えていく」と述べるにとどめた。

◆基準地震動＝原発で想定される最も大きい地震の揺れで、原子炉建屋などの耐震設計の目安となる。原発周辺の活断層などの震源が特定される地震に加え、未知の断層で起きる地震も想定し、地盤の影響なども考慮して策定する。揺れの大きさは加速度の単位（ガル）で示す。