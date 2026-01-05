¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛIWGP2´§¤ÎÄÔ¤Ï°ø±ï¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ê¡¼¤È·ãÆÍ¡ÖÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ê¤é²¶¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤í¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï5Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¡ÖNEW¡¡YEAR¡¡DASH¡ª¡ª¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÇIWGPÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼ÔKONOSUKE¡¡TAKESHITA¤òÇË¤ê¡¢IWGP¡¡GLOBAL¥Ø¥Ó¡¼µé¤È¤Î2´§¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÔÍÛÂÀ¤Ï¥É¥ê¥é¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡¢ÂëÌÚ¿®¸ç¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤ÈÁÈ¤ó¤ÇHENARE¡¢¥°¥ì¡¼¥È¡½O¡½¥«¡¼¥ó¡¢¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ê¡¼¤È8¿Í¥¿¥Ã¥°¤Ç·ãÆÍ¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ËÄÔ¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤È¡Ö¥¸¥§¥¤¥¯¡¢¤¤Î¤¦¤Î½±·â¤ÏIWGP¤Ø¤ÎÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤«¡£³ä¤ë¤±¤É¤µ¡¢1Ç¯°Ê¾å¤â·ç¾ì¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ä¤Ä¤¬½±·â¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£IWGP¥Ø¥Ó¡¼µé¤Ê¤á¤ó¤Ê¤è¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¡£¡Ö¤Ç¤â¤Ê¡¢¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ1ÈÖ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÄÙ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤¢¤ó¤¿¤¬Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¤³¤Î²¶¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤Æ¤ß¤í¡£¤Ê¤ó¤Ç¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤Ê¤ó¤ÇIWGP¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡£¤¢¤ó¤¿¤·¤ã¤Ù¤ë¤ó¤À¤í¡£Ç¼ÆÀ¤µ¤»¤Æ¤ß¤í¤è¡×¤ÈÄ©È¯¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥¸¥§¥¤¥¯¤¬½±¤¤¤«¤«¤ê»î¹ç³«»Ï¡£»î¹ç¤ÏÄÔ¤¬É¨½³¤ê¤Ê¤É¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥â¥í¥Ë¡¼¤¬HENARE¤ËÇÔ¤ì¤Æ¡¢ÇòÀ±¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÏIWGPÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¶¯Ã¥¡£¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ë¤È¥Ù¥ë¥È¤ò¤Ò¤é¤Ò¤é¤È±Ë¤¬¤»¤ÆÄ©È¯¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥Èw¤¬Ìá¤ë¤ÈÄÔ¤Ï¥¸¥§¥¤¥¯¤ËÄ¥¤ê¼ê¤ò¸«Éñ¤¤¡¢¹µ¼¼¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡£