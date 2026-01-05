〈「僕は大学3年でブレイクするので」創価大・小池莉希選手と交わしたある約束…箱根駅伝2026「TVに映らなかった名場面」復路編〉から続く

青学大が史上初となる2度目の3連覇を果たした第102回箱根駅伝。長年、選手のシューズを見てきた「EKIDEN NEWS」（@EKIDEN_News）の西本武司さんとポールさんは、今大会も全選手の着用シューズをチェック。そこから見えてきたシューズ最新事情をお届けする。

大手町を一斉に飛び出す1区の選手たち

◆ ◆ ◆

箱根駅伝のシューズ分布だけでは分からないこと

最近はレース直後に様々なメディアが、選手の着用シューズを調べ、アップするようになりました。しかし、最初に読者の皆さんにお伝えしておきたいのは、箱根駅伝におけるシューズ分布が、メーカーやシューズの良し悪しに必ずしも直結してはいないということです。

箱根駅伝より、どちらかというと実業団の選手が走るニューイヤー駅伝のシューズ分布を見たほうが、現在のシューズを取り巻く状況を正確に把握できるんじゃないかと思っています。

最近、僕はこの話を自民党総裁選に例えています。

箱根駅伝でのシューズ着用率は、総裁選でいうと「議員票」のようなものです。箱根は学生スポーツなので、着用シューズはメーカーのマーケティング力や、大学の事情に影響を受けやすい。党内の事情や大人の思惑に左右されやすい議員票と似てますよね。

一方、ニューイヤー駅伝のシューズ着用率は「党員票」です。出場する選手は社会人で、それぞれの人生がかかっているので、学生よりシビアにシューズを選びます。世論や民意が反映されやすい党員票に似ています。

議員票だけで総裁選の趨勢を把握しようとしても見誤るのと同じように、箱根駅伝のシューズ分布だけを見て、シューズの傾向を分かった気になってはいけません。箱根だけでなく、ニューイヤーなど他の大会も抑えた上で、ようやく見えてくるものがある。あの麻生太郎氏も「民意を見ろ」と言ってましたよね。

……と、ここまでご理解いただけましたでしょうか？ ただしこの記事では、例年通り箱根駅伝のシューズ分布を中心にお伝えします。やっぱり気になりますもんね。

では、まず前大会と今大会の着用シューズ内訳を見てみましょう。

トップはアディダス、第二党がアシックス…昨年からの変化は？

【前大会 第101回箱根駅伝 着用シューズ内訳】

・アディダス 76人（36.2%）

・アシックス 54人（25.7%）

・ナイキ 49人（23.3%）

・プーマ 25人（11.9%）

・On 3人（1.4%）

・ニューバランス 1人（0.5%）

・ブルックス 1人（0.5%）

・ミズノ 1人（0.5%）

続いて今大会の着用率はこうなりました。

【今大会 第102回箱根駅伝 着用シューズ内訳】

・アディダス 75人（35.7％）

・アシックス 60人（28.6％）

・ナイキ 35人（16.7％）

・プーマ 31人（14.8％）

・On 3人（1.4％）

・ニューバランス 3人（1.4％）

・ミズノ 2人（1.0％）

・HOKA 1人（0.5％）

昨年に引き続き、トップはアディダス、第二党がアシックスでしたが、アシックスがアディダスに追り、4位のプーマが躍進し、3位のナイキを追い上げる、という結果になりました。

箱根以外に目を向けると、アシックスの伸びはさらに顕著で、昨年9月に開催された東京2025世界陸上では、トップがアシックス、2位がアディダスでした。

また、正確な統計は取れていませんが、今年のニューイヤー駅伝でのアシックスのシェアはもう少しアディダスに肉薄しています。そして箱根駅伝ではわずか1%の着用率に留まっているミズノも、ニューイヤー駅伝では箱根より高めの支持を集めました。つまり、アディダスは箱根駅伝でこそ30%のシェアを誇りますが、民意は若干異なるということになります。

なぜ箱根駅伝のシェア率は独特なのか。それは各メーカーのマーケティング力によるものが大きい。それが箱根駅伝のシューズ分布の面白さなのです。では早速、各メーカーの戦略を紐解いていきましょう。

大学のチョイスがうまい第一党のアディダス

まずは第一党のアディダスは、箱根駅伝を最高のプロモーションの場だと考えていることがよくわかる、頭抜けたマーケティング力を見せています。

その1つが提供する大学のチョイスです。青学大、國學院大、創価大、そして予選会で注目を集めた大東文化大。ポイントとなる大学にきっちり張っているのです。混戦必至と言われた今大会、仮に王者青学大が振るわなかったとしても、國學院大があるというように張り方がとてもうまい。

ハイスペックシューズ「EVO」シリーズが提供されることも大きいでしょう。このシューズは定価8万円もする高額モデルな上、入手するのも困難なほど人気を集めています。つまり世界的に見れば、大学生がドメスティックな大会で着用するシューズではありません。それでも箱根を重要なプロモーションの場ととらえて本国と交渉し、実現したアディダスジャパンの戦略の巧みさには拍手を送りたいです。

さらにアディダスはスポーツとファッションがシームレスなデザインも魅力です。他ブランドが今年のキーカラーを決めて提供するなか、カラーバリエーションも豊富で、各校のユニフォームとのコーディネートがしやすい。これは大学生にとっては大きな魅力のはずです。

今大会でそれを象徴したのが創価大の小池莉希選手です。右足に赤、左足に青、そして靴下は黄色にした創価大カラー。こんなコーディネートができるのもアディダスだからこそ。さらに区間賞インタビューでは「靴を見てほしいです」とカメラの前にシューズを掲げました。ミズノがスポンサーを務める大会で、別メーカーのシューズを紹介するのは前代未聞です。

ただ、つい「アディダスのシューズのおかげで」などと言ってしまいそうですが、「赤と青のストライプで……」とあえてメーカー名を出さない巧みな受け答え。事前にアディダスと何かしらの打ち合わせがあったのでは……と勝手に勘繰ってしまいます。

シェア率を伸ばした2位アシックスが見せた「本気」

着用順位こそ2位と変わらないものの、前回からシェア率を伸ばしたのがアシックスです。実際、市民ランナーの間ではアシックス人気はとても高くなっています。

昨年、アシックスは早稲田大の“山の名探偵”工藤慎作選手に山登り専用に改造したメタスピードを提供したのですが、これが一部で議論を呼びました。このシューズを世界陸連（WA）が承認しているかという問題です。

通常、公認レースでは、WAが承認したシューズでないと公認記録とはなりません。一方、箱根駅伝はドメスティックな大会ですから、WAのレギュレーションを守る必要はないのです。それでも少しでも隙を見せないように、今年は工藤選手のシューズをWAに申請し、万全の状態で臨みことにしたようです。この一件を見ても、アシックスの本気がうかがえます。

3位のナイキが着用率を下げたワケ

続いてアシックス同様順位は変わらないものの、着用率を下げたのがナイキです。

ナイキ離れの理由は何か。それはモデルチェンジをしすぎたことにあるのではないでしょうか。

人気モデルはマイナーチェンジを重ねていくのが一般的ですが、ナイキはイノベーションを標榜するメーカーなので、良くも悪くもドラスティックに変えるきらいがあります。選手たちが時間をかけてシューズに足を慣らしたところで、履き心地の違う最新モデルが発売されると、またゼロから作り上げる必要が出てくる。つまりナイキのイノベーションに、選手の足がついていけなくなっているわけです。

その典型がパリ五輪のマラソンに出場したエリウド・キプチョゲです。元々キプチョゲのために作られたヴェイパーフライの最新モデルではなく、前々モデルのヴェイパーフライ2を、アッパーだけ最新モデルにして履いたのです。ナイキのシューズは魅力的ですが、このままだとアディダスやアシックスに流れる選手たちも出てくるでしょうね。

「もう一度履きたい」と言わせたプーマ、躍進の理由

そのナイキに肉薄をしているのがプーマです。こんな日が訪れるとは誰が予想したでしょうか。プーマがここまでシェアを伸ばした理由のひとつに、ある人物の存在があると僕は睨んでいます。

ランナーが体に貼るパワーテープでおなじみのメーカー・ファイテンで、長年選手を見てきた澤野宏大さんが昨年、プーマに転職したのです。昨年、話題となった「こめかみファイテン」の立役者がこの澤野さん。これまで箱根駅伝の期間中は、前日夜に選手のもとを訪れ、コンディションにあわせて自らテープを貼っていったといいます。選手の身体を熟知した人がいるのは、チームにとっても心強いものです。

ちなみに國學院大の青木瑠郁選手は元々プーマを愛用していましたが、今季の出雲と全日本では他メーカーを着用。ところが結果が振るわず、11月に行われる上尾シティハーフマラソンの直前に「もう一度プーマを履きたい」と前田監督に打ち明けたそうです。

ふった元カノに復縁を迫るようなもの。なかなかに気まずい状況です。そこで前田監督はプーマに連絡。二つ返事でシューズを持って行ったのも澤野さんでした。プーマを履いた青木選手は上尾で優勝し、箱根駅伝の1区で区間新記録を叩き出したのです。いまごろ、青木選手の区間新記録を我が事のように喜んでいることでしょう。

Onのキーパーソン移籍で、ナイキの復活なるか

5位以下も見てみましょう。まずはOnです。今大会では駒澤大の佐藤圭汰選手、青学大の折田壮太選手、日体大の夏見虹郎選手の3人が着用。佐藤選手は10区で区間新記録を出しました。ファッション性も高く、日本での認知度も高まっているOnですが、ひとつ心配なことがあります。本国スイスで開発を担っていたジョーダンが、最近ナイキに移籍したのです。

ジョーダンのこれまで職歴はアディダス、プーマ、On。そしてついにナイキのプロダクトに関わるのです。すでにダイヤモンドリーグや世界陸上の現場でもリサーチに余念がありません。今年はニューイヤー駅伝から箱根駅伝まで、あらゆる中継所でジョーダンの姿がありました。現在ナイキはシェア率を下げていますが、もしかしたらジョーダンからナイキの逆襲が始まるかもしれない。そんな期待も抱いてしまいます。

「カムバック・ミズノ」現象は広がるか

そしてミズノは今回、2名の着用に留まっていますが、実は新シューズ「ハイパーワイプ」が支持を伸ばしています。箱根ではハイパーワイプを履いた早稲田大の小平敦之選手が、9区2位の快走を見せています。

僕は毎年、シューズの趨勢を読み解くため、全日本大学女子駅伝も見に行っています。今季、この大会で優勝を飾ったのはミズノがサポートをする城西大学。そして富士山女子駅伝でも、城西大学が優勝を果たしたのです。

また、昔ミズノを愛用していた選手たちからも、続々とポジティブな感想が寄せられています。なかには「ウェーブライダーのような履き心地が厚底で味わえるんです！」と、ウエーブライダーを履いたことがない僕に興奮気味に語る選手もいるほど（笑）。またキャリアの終盤を迎えている選手がミズノのシューズで復活したという事例も出ていて、そこかしこで「カムバック・ミズノ」といえる現象が起きているのです。来年の箱根はミズノ復活の大会になる可能性も秘めています。

各メーカーのマーケティング力が際立った今大会でしたが、来年はどんな変化が起きるのか。箱根駅伝だけでなく、実業団や世界大会なども視界に入れながら、来年も熾烈なシューズ戦線をお届けしたいと思っています。

