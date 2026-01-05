千秋、おぎやはぎ・小木夫妻とハワイ旅行での仲良しショット公開！ 「東京とやることほとんど同じ」
タレントの千秋さんは1月4日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ハワイで撮影した、お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明さんとその妻で歌手の奈歩さんとのスリーショットを公開しました。
【写真】千秋、小木夫妻との仲良しショット
ほかにも、3人で食事を楽しむ姿や、ハワイの定番スイーツ・マラサダを頬張る千秋さんの写真などが収められています。ハワイ旅行の様子は、千秋さんのYouTubeチャンネルでも公開予定とのことです。
(文:勝野 里砂)
3人でハワイを満喫千秋さんは「小木と千秋と小木 in Hawaii カフェ、ランチ、古着屋さん、マラサダ。東京とやることほとんど同じ」とつづり、13枚の写真を掲載しました。1、2枚目には、小木さんと奈歩さん、千秋さんが白いテーブルを囲む様子が写っています。
以前から仲良し11月26日の投稿でも、小木さんと奈歩さん、お笑いタレント・カンニング竹山さんとのプライベートショットを公開していた千秋さん。「同い年のおじさんおばさんの寄り合い」「まあまあなんでも話せる」とコメントしています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
