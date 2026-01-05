帰省時の手土産にしたい「三重県のお土産」ランキング！ 2位「松阪牛 しぐれ煮」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は12月10日、全国の10〜70代の男女250人を対象に「帰省時の手土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。
実家に帰省する際、手土産を持っていく人が多いと思います。特にさまざまな人が集まる年末年始の帰省では、どんなお土産がいいのか悩むところです。
そこで、今回は「三重県のお土産」に限定したランキングを作成。「帰省時の手土産にしたい三重県のお土産」ランキングを見ていきましょう。
【9位までの全ランキング結果を見る】
「松阪牛 しぐれ煮」は、創業から松阪牛を扱う松坂まるよしが、伝統製法で仕上げた逸品。生姜が香る甘めの味付けとなり､ご飯のお供やお弁当のおかずだけでなく、おつまみとしても大人気です。
回答者からは、「名前で分かりやすいお土産が良いと思った」（20代女性／埼玉県）、「三重県と言えば松阪牛は外せません」（60代男性／大阪府）、「高級なお肉である松阪牛のしぐれ煮は最高のお土産」（40代男性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
独特な形は、伊勢神宮神域を流れる五十鈴川のせせらぎをかたどり、餡につけた三筋の形は清流、白い餅は川底の小石をあらわしています。「赤心慶福（せきしんけいふく）」の言葉から「赤福」と名付けたと言い伝えられ、ピンク色の和紙で包んだ折箱でおなじみのお土産品です。
回答者からは、「普段なかなか食べる機会がないものなので、定番土産だが買って帰りたい」（30代女性／広島県）、「赤福はなかなか購入できないため、手土産にしたらとても喜ばれそう」（30代女性／宮城県）、「赤福は名物なので絶対に買って帰る」（40代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
2位：松阪牛 しぐれ煮（松坂まるよし）／47票2位に選ばれたのは、松坂まるよしが販売する「松阪牛 しぐれ煮」でした。松阪牛の本場となる三重県松阪市で、創業から約60年の歴史を誇る松阪まるよし。老舗精肉店として独自の目利きを行い、徹底管理した松阪牛に関する商品を取り扱っているお店です。
1位：赤福餅（赤福）／107票1位に選ばれたのは、赤福が販売する「赤福餅」でした。赤福餅は宝永四年（1707年）に誕生したお菓子とされ、お餅の上にこし餡（あん）をのせた定番の餅菓子として全国的に有名です。
