Q. 「冬はやせやすい季節」って本当ですか？ お正月太りで増えた体重を早く戻したいです
A. 冬は基礎代謝が上がる「ダイエットの絶好機」です冬は寒さで活動量が減るため、太りやすい季節だと思われがちですが、実は一年の中で最も基礎代謝が上がりやすい季節です。私たちの体は、外気温が下がると体温を一定に保とうとして熱を作り出すため、エネルギー消費が活発になります。つまり、理論上は「冬はやせやすい」といえます。
▼温かい食事で内臓から温める
鍋料理やスープなどで体を内側から温めると、代謝の維持につながります。
▼運動を習慣にする
基礎代謝が高い時期にウオーキングなどの有酸素運動や筋トレを行うと、夏場よりも効率よく脂肪燃焼が期待できます。
▼姿勢を正す
寒さで背中を丸めていると代謝が落ちやすくなります。シャキッと背筋を伸ばすだけでもエネルギー消費量は変わります。
「冬は太るから仕方ない」と諦めるのではなく、外気の冷たさを利用して、早めに生活リズムを整えていきましょう。無理な食事制限よりも、まずは活動量を増やすことから始めてみてください。
▼平井 千里プロフィール
メタボ研究を行いエビデンスに則ったダイエットを教える管理栄養士。小田原短期大学 食物栄養学科 准教授。女子栄養大学大学院（博士課程）修了。前職の病院での栄養科責任者、栄養相談業務の経験を活かし、現在は教壇に立つ傍ら、実践に即した栄養の基礎を発信している。
(文:平井 千里（管理栄養士）)