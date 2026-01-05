「様子のおかしい変顔イケメン集団」松田元太、変顔集合ショットに反響！ 「レパートリー増えてる？！」
Travis Japanの松田元太さんは1月5日、自身のInstagramを更新。メンバーとの集合ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】Travis Japanの変顔集合ショット
ファンからは「全力変顔もかわいい」「メロいまじ」「変顔のレパートリー増えてる？！」「様子のおかしい変顔イケメン集団」「変顔大切すぎるWWW」などの声が寄せられました。
「全力変顔もかわいい」松田さんは、メンバー6人と撮影した2枚の写真を投稿。4日、神奈川県・横浜アリーナで行われた全国アリーナツアー初日公演のオフショットを載せています。1枚目では満面の笑みを浮かべているのに対し、2枚目では変顔を披露。とてもユーモラスな姿です。
1日にも変顔ショットを公開1日にも「今年もよろしくです」とつづり、メンバーとの集合ショットを公開した松田さん。今回の投稿と同じく、1枚目に笑顔のショット、2枚目に変顔のショットを掲載しています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)