½±·â¼õ¤±Ã»»þ´Ö¤Ç»àË´¤«¡¢¿å¸Í¡¡¥Í¥¤¥ê¥¹¥È»¦³²»ö·ï
¡¡¿å¸Í»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇºòÇ¯12·î31ÆüÌë¡¢½»¿Í¤Î¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¾®¾¾ËÜÍÚ¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¾®¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬½±¤ï¤ì¤¿¸å¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç»àË´¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬5Æü¡¢°ñ¾ë¸©·Ù¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¼ó¤äÆ¬Éô¤Ë¼õ½ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©·Ù¤Ï¶¯¤¤»¦°Õ¤Ë´ð¤Å¤½±·â¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤Ê¤É¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾®¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¡¢ÄÌÏÃ¤äSNS¤ÎÍúÎò¤Î²òÀÏ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢¾®¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï½±·â¤µ¤ì¤Æ¤«¤é1»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë»àË´¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£»à°ø¤Ï³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¼ó¤ò»É¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Æ¬Éô¤Ë¤ÏÆß´ï¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Êº¯¤¬½½¿ô¥«½ê¤¢¤ê¡¢¹üÀÞ¤·¤¿²Õ½ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£