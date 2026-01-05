ＴＢＳ系「巷のウワサ大検証！それって実際どうなの会ＳＰ」が５日に放送された。

この日は「バランスボードｏｒバランスボール 立つのと座るのどちらが痩せる？」。餅田コシヒカリ、大橋ミチ子が実践で検証した。

体幹を鍛え、姿勢改善や基礎代謝向上など、さまざまな効果があることから現在では日本中で愛用されている「バランスボール」だが、国内で流行する契機となったアスリートがサッカー元日本代表の中田英寿氏であることが明かされると、餅田も大橋も驚がく。

番組では、２００１年に中田氏がトレーニングでバランスボールを使用している映像がテレビで放送され、一般的に知れ渡ったとされていることが紹介された。

中田氏は１９９５年に平塚（現湘南）に入団。９６年アトランタ五輪ではブラジルを破る「マイアミの奇跡」に貢献。９８年Ｗ杯フランス大会後にセリエＡ・ペルージャに移籍。０１年にはローマで日本人初のセリエＡ優勝メンバーとなった。パルマやイングランド・プレミアリーグのボルトンなどを渡り歩き、自身３度目の出場となった０６年ドイツＷ杯終了後に現役引退。国際Ａマッチ７７試合１１得点。