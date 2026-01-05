グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は攻めた作品が話題のグラドル・山下凛さんのイベントの模様をお届けします！

【画像】攻めすぎな黒のハイレグ衣装を披露

☆かわいらしいのに"攻めすぎアイドル"から"攻めすぎグラドル"へ転身です！



3rdDVD『乳凛』(チュンペイ/ラインC) イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年12月21日）





●山下凛（やました・りん）

1997年1月18日生まれ T158cm B90 W63 H92

"攻めすぎアイドル"として注目を集めていましたが、"アイドル卒業後さらに攻めちゃいました！"がキャッチコピーでした。

しかもイメージDVD界でもこだわりのセクシーさで存在感を示している"監督「チュンペイ」プロデュース作品"。パッケージの表紙から"無着衣腕ブラ"です。制服シーンではメガネ着用もしている模様。

以前は「KNU oNEW」と「ひろぷらす＋」でライブアイドル活動をしていましたが、どちらも2025年8月に卒業して、グラドルに専念してからの初作品です。

――いつごろ、どちらで撮影した作品ですか？

山下 2025年9月ですかね。都内のスタジオで撮影しました。

――今回の作品のテーマとか、役柄はどんな感じですか？

山下 タイトルの"乳凛"というのは、"にゅう"が漢字で"乳"になっていますけど、新しいの"NEW"もありまして、"新しいワタシ"が全体的なテーマです。

細かいところでいうと、ちょっと現代風な制服とか。アイドルを卒業したということで、アイドルとそのファンの人の......禁断の......みたいなところもあります。

――特にオススメのシーン、推しポイントをいくつか、教えて下さい。

山下 今回、初めてこのDVDでやったのは、泡ブラと、デザインニップレス、キラキラしたニップレス。それはこの作品が初めてなので、オススメポイントかなと思います。

――サンプルを拝見したら、大きなリボンが付いた白い衣装のシーンがありましたが、これはどんなシーンですか？

山下 これはアイドルの時の衣装をイメージしました。アイドルの衣装からの展開なので......。

――ファンとの禁断のシーン？

山下 そうです。なので「衣装着て来ちゃった」みたいな感じになってます（笑）。

――ファンの方から評判が良かったシーンはどこですか？

山下 そうですね。まずこのジャケット（の表紙）が、なんか「ほぼ、着てないじゃん」みたいにめっちゃ言われましたね。

――一応、下は穿（は）いているんですよね。

山下 そうなんですよ。こっち（イベント会場の画面の写真）だと穿いているのが見えるんですけど、これ（ジャケットの表紙）だと見えないので。着てないと評判というか、噂になっちゃった。

――自己評価は何点くらいですか？

山下 えー。でも、今までで言うと最高なので。でもまだ完璧ではないと思っているので、90点。

――"KNU oNEW"はもう卒業されたんですね。

山下 ああ、そうです。

――今はグラビアを中心に頑張っていらっしゃるんですね。

山下 はい、そうです。

――2025年はアイドルは卒業しましたが、何か、いいことはありましたか？

山下 グラビアアイドルとして初めてDVDを出せたのが、すごく大きいことだなと思います。

――2026年はどうしていきたいですか？

山下 2026年は4枚目を出せるように、頑張りたいなと思います。

――すぐ、誕生日ですね。

山下 あっ、そうです。1月18日が20代ラストの誕生日です（笑）。なので、それも含めて新しい挑戦ができたらいいなと思ってます。

――これからお知らせできる情報はありすか？

山下 誕生日のタイミングで撮影会とかはやろうかなと思ってます。

＊ ＊ ＊

というわけで、この黒の超ハイレグ衣装はDVDの中でも着用しております。胸のマークを頼りに検索したら"SHEIN ICON レターグラフィック ハイカット ブラック チューブボディスーツ"がヒットしました。月にHらしいマークの意味はよくわかりませんが...。

本人的には、実は"脹ら脛（ふくらはぎ）"がアピールポイントのようです。可愛らしいのに、今後は"攻めすぎグラドル"として頑張ってくれそうで、ありがたいです。

取材・文・撮影／北川昌弘