PLAZAで春先取り♡サクラ香る限定コスメ＆ケアアイテム特集

春の訪れとともに、PLAZAに毎年大人気の「サクラ」アイテムが今年も登場します。2026年は、王道のサクラ本来の香りに加え、フルーツやティーを掛け合わせた“ハイブリットサクラ”が新トレンド。スキンケアからヘア＆ボディ、ネイルケアまで、香りで春を感じられるラインアップがそろいました。自分へのご褒美にはもちろん、季節感たっぷりのギフトにもぴったり。PLAZAならではのサクラコレクションで、ひと足早く春気分を楽しんでみませんか♡

王道から新作までサクラ尽くし

2026年のPLAZAサクラアイテムは、定番のサクラの香りに加え、「サクラ×野イチゴ」「サクラ×ライチ」「サクラ×ピーチティー」など、これまでにない組み合わせが魅力。

甘さ、みずみずしさ、落ち着きと、それぞれ異なる表情のサクラを楽しめるため、気分やシーンに合わせて選べるのがポイントです。

香りで選ぶ注目アイテム

プレミアムルルルン桜(さくらの香り)7枚入り×5袋は1,760円。1月19日(月)までPLAZA先行販売の数量限定セットで、春の香りを贅沢に楽しめます。

Saborino目ざまシートNサクラの香り/お疲れさマスクヨザクラの香りは各1,540円で、朝と夜で異なるサクラの香りを堪能。

VECUA Honeyワンダーハニーきらめきヘア＆ボディフレグランスミストはサクラウララ/野イチゴサクラの2種展開で各1,650円。

SE:CRUNOリシェリー287ギフトセットは2,310円で、サクラ×ライチの香りのパフュームドトワレとハンドクリームがセットになっています。

ギフトにも自分用にも最適

どのアイテムも春らしい華やかな香りとパッケージで、季節のギフトとしても高ポイント。

限定感のあるセットや複数の香り展開は、贈る相手の好みに合わせて選びやすく、自分用には香り違いでそろえるのもおすすめです。

PLAZAならではのセンスが光るサクラアイテムが、春の日常をやさしく彩ります。

香りで迎える、新しい春

王道のサクラで春を感じるもよし、新しいハイブリットサクラに挑戦するもよし。PLAZAのサクラアイテムは、香りを通して季節の変化を楽しませてくれます。

スキンケアやヘアケアの時間が、ふんわりと心ほどけるひとときに変わるのも魅力。自分へのご褒美や大切な人へのギフトに、春の香りを添えてみてはいかがでしょうか。

PLAZAで見つけるサクラが、新しい季節の始まりを優しく彩ってくれます♡