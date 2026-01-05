歌手のＬｉＳＡ（３８）が５日、東京国際フォーラムで昨年９月から開催している約２年ぶりの全国ホールツアー「ＬｉＶＥ ｉｓ Ｓｍｉｌｅ Ａｌｗａｙｓ〜ＰＡＴＣＨ ＷＡＬＫ〜」の東京公演を行った。４日から開催された同公演では、２日間合計で１万人を動員。大きな熱気に包まれる中で締めくくった。

場内に響く大歓声に迎えられ「去年の疲れは全部去年に置いてきたでしょ？今年初っぱなから楽しむ準備は良い？」と呼びかけたＬｉＳＡ。昨年に大ヒットした「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の主題歌「残酷な夜に輝け」など、全２２曲を熱唱した。

今ツアーで初披露した未発表曲「Ｐａｔｃｈ Ｗａｌｋ」などをアンコールを歌い上げた後、ＬｉＳＡ本人がファンへ向けて４月から突入するソロデビュー１５周年イヤーの企画を発表。３年半ぶり７枚目のフルアルバム「ＬＡＣＥ ＵＰ」を４月１５日に発売し、４月１７日の日本武道館からの国内アリーナツアー、６月からは台北、香港、ソウルなどの都市を巡るアジアツアーを開催する。

その他にも、初の大規模展覧会「ＬｉＳＡ ＰＲｉＳＭ 〜ＬｉＦＥ ｉｓ Ｓｏｕｌｆｕｌ Ａｒｔｗｏｒｋ〜」の開催や、「Ｎｕｔｅｌｌａ（Ｒ）（ヌテラ）」の公式アンバサダーへの就任など、数多くの企画が展開される。

「ここから１５周年へ向けて駆け出します。一つ一つ芽生えた思いを大切に大切に曲にして、あなたに届けます」と、メモリアルイヤーへの強い思いを語っていた。