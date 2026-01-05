＜迷惑では？＞シングルマザーが男ばかりの飲み会に小学生の娘を連れてくる。良くないのでは？
年末年始や年度末のタイミングになると、職場の飲み会が続いたり、「旦那が飲み会ばっかり」と不満を持っていたりするママもいるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには「会社の飲み会、子どもを連れて行く？」というタイトルで、こんな投稿がありました。
『家族ぐるみとかではなく、大人だけの会というのが前提です。シンママの小4の娘が、去年行った親の会社の飲み会が楽しくて今年も来たいとのこと。参加者はほぼ男性、小4の女の子って大人の男の人と話すの楽しいのかな？ 小4女子はおじさんと話すのなんて恥ずかしいし、楽しくもないと思っていた。やっぱり男親がいないと大人の男性を求めてしまうものなのかな。変な意味ではなくて、優しくされたい、みたいな。そして面倒を見る人がいないから、連れてくるシンママの発想もすごいなと』
「子連れ飲み会」の是非。基本は、留守番か預け先を探すべき？
『小4はさすがにもう留守番させていた。飲み会と言ったらいろいろ美味しい物が食べられるし、行きたがるのはわかっていたから、あえて「仕事で遅くなる」と伝えての留守番。一次会で帰っていたから21時頃には帰宅していた』
『連れて行きたくない。特に女の子。子どもが預けられない、留守番もできないなら行かない』
『連れて行かない。連れてきている人なんか見たことない』
『私の会社でもいるけど、誰にも預けられない人は来ないよ』
他の人も子どもを連れてきたり、家族同伴OKのイベントだったりすると、職場の飲み会にわが子を連れてくるというのも自然なことでしょう。しかし今回のシングルマザーの同僚は、自分だけが職場の飲み会に小学生の娘さんを連れてくるとのこと。小学生なので泣き喚いたり、世話が必要だったりという状況はないかもしれませんが、それでもママたちからは「絶対に連れて行かないよ」と否定的なコメントが寄せられました。どうしても飲み会に行きたいのであれば「留守番をさせるか、家族やシッターさんなどに預けるべき」という意見も。いずれにせよ、職場の飲み会に子どもを連れてくるのはNGだと、ママたちのなかで一致していました。
飲み会で子どもひとり。大人がちやほやしてくれて味を占めた？
『飲んだおっさんのなかによからぬ人がいないとは限らないし、その娘さんのためにも絶対参加反対だわ』
『去年ちやほやされたんだろうね。勘違いだよね。気を遣ってもらっただけなのに。シンママも自分は飲めるし、面倒を見てくれるし』
『「お酒が出る場所にわが子を連れてくるような人だからこそ、シングルなのね」と思う』
『預け先がないなら欠席一択。子どもひとりでちやほやされて、本人が味をしめちゃったのかな？ 母親もド厚かましいよね。「これだからシングルは」と言われる典型』
またシングルマザーのお子さんが、小学生の娘さんであることを心配しているママもいました。娘さんは昨年も母親に飲み会に連れて行かれ、母親の職場の男性陣と話せて楽しかったから今年もまた行きたいと言っているようです。投稿者さんは「小学生がおじさんと話して楽しいのかな？」と疑問に思っていましたが、おそらく普段とは違う状況で、娘さんも心地がよかったのではないでしょうか。お酒が回っている場ですから、男性陣も上機嫌でしょうし、小学生の女の子相手にちやほやもしてくれたのでしょう。そうした飲み会の場が楽しいと思うのも無理はないかもしれません。
またシングルマザーの母親も、周囲が娘の相手をしてくれて自分は好きにお酒が飲めるため、気分がいいのかもしれません。ただそういうお酒の場では危険なことやトラブルのリスク、小学生の女の子にとって教育的によくない話もあるでしょうから、やはり飲み会に連れて行くのは常識的に避けるべきではないでしょうか。
はっきりと「子連れNG」にしたほうがいい。迷惑だと感じる人も
『シンママは自分が楽しむために、他人が面倒を見てくれたらラッキーという感じなんでしょう。はっきり「子どもは遠慮して」と言ったほうが、参加者みんなのためだよ』
『母親は子ども放ったらかしで飲み食いして、なぜ他人が面倒を見なくちゃいけないのか意味不明』
『私の知り合いにも連れてくる人がいる。子どもがワガママし放題で単品注文しまくったり、コース料理では他人のメイン料理やデザートを食べたがったりして迷惑』
ママたちからは、同僚が職場の飲み会に子どもを連れてきたことがあるという体験談も寄せられていました。やはり子どもがいることで気を遣ったり、話を振ってあげたりするために、結果として「面倒を見る」という状況になることは避けられないようです。お金を払って飲み会に行っているのに、どうして他人の子どもの世話をしなければいけないんだろうと不満を抱いたことがあるママも。当人であるその子どもの母親が、子どもそっちのけで楽しく飲んで喋っていたり、子どもが迷惑をかけるような行動をしていたりすれば、余計にそう感じてしまうのではないでしょうか。
ママからは「はっきりと子どもを連れてきてはいけないと言ったほうが職場のためだと思う」「男性陣は気を遣ってちやほやするしかないのでは」といったコメントも寄せられていました。投稿者さんは「男親がいないと大人の男性を求めてしまうものなのかな」と綴っていましたが、飲み会にわが子を連れて行かないシングルマザーの方もたくさんいるでしょう。問題はそこではなく、職場の飲み会に子どもを連れてこられることで、飲み会に参加する人たちにどう迷惑がかかるのかを想像することではないでしょうか。もし他の男性陣が言いにくい雰囲気なのであれば、投稿者さんがそのシングルマザーの同僚にきっぱり言うことで、気づかせられるかもしれませんね。
文・AKI 編集・有村実歩