東京オートサロン2026で示す日産の過去と未来

年明け早々、クルマ好きにとって胸が高鳴る季節がやってきます。最新モデルや個性あふれるカスタムカーが一堂に会する「東京オートサロン」は、単なる展示会にとどまらず、各メーカー、ショップの“今”と“これから”を映し出す舞台です。

その中で日産と日産モータースポーツ＆カスタマイズがどのようなメッセージを発信するのか、早くも注目が集まっています。

【画像】超カッコイイ！ これが日産「新たな“NISMOスポーツカー”」です！（22枚）

日産は2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「東京オートサロン2026」に出展し、スポーツカーからアウトドア向けモデル、さらにレースの歴史を物語る実車まで計6台を展示する予定です。

性能やデザインだけでなく、クルマと人との関係性やライフスタイルまで含めて提案する内容となっており、幅広い層に訴求する構成が特徴です。

なかでも象徴的な存在となるのが、NISMOが手がけた新たなコンセプトモデルです。長年モータースポーツで培ってきた技術と精神を背景に、NISMOブランドが次の時代に何を提示するのかを示す重要な一台と位置付けられています。

その全貌は初日のプレスカンファレンスで明かされる予定で、ファンの期待は高まるばかりです。

スポーツカーの分野では、「フェアレディZ」のマイナーチェンジモデルが大きな話題となっています。

2026年夏の発売を目指して改良されたこのモデルは、走りの熟成と伝統的な魅力の深化を両立させることをテーマに開発されました。

特にNISMO仕様には新たにマニュアルトランスミッションが用意され、操る楽しさを重視するドライバーにとって魅力的な選択肢となっています。標準モデルも外観の見直しにより、空力性能と存在感の両方を高めています。

一方で、アウトドア需要に応える提案として披露されるのが「エクストレイル ROCK CREEK マルチベッド」です。

タフさを前面に押し出したROCK CREEKをベースに、車中泊を想定した装備や防水仕様のシートを採用し、実際の使用シーンが想像しやすい仕上がりとなっています。

アクセサリー類との組み合わせによって、アウトドアライフをより身近に感じさせる点も印象的です。

電動化の流れを象徴する展示としては、「リーフ」をベースにした「リーフ AUTECH」が登場します。

スポーティさと上質感を融合させた内外装は、EVであっても所有する満足感を重視するユーザーに向けた提案といえるでしょう。日産が描く電動車時代のカスタマイズ像が、具体的な形として示されています。

モータースポーツファンには、2016年のSUPER GT GT500クラスを戦った「MOTUL AUTECH GT-R」の展示も見逃せません。

数々の勝利を挙げたこのマシンは、当時ドライバーを務めた松田次生選手にとって特別な意味を持つ存在です。

また、近藤真彦氏のプロジェクトによる初代「マーチ」のレストア車両も展示され、人材育成とクルマづくりの原点を感じさせます。

会期中はトークイベントや体験型企画も用意され、日産ブースは世代を問わず楽しめる空間となりそうです。

こうした展示内容について、ネット上でもさまざまな声が上がっています。「やっぱりフェアレディZの進化は気になる」「NISMOのコンセプトはなんだろう？新型スポーツカーか？」「アウトドア仕様のエクストレイルは実用的でいい」「リーフのAUTECHはEVのイメージが変わる」「GT-Rの実車展示は胸が熱くなる」「初代マーチの復活に感動した」「日産は過去と未来の見せ方がうまい」といった意見が並び、期待感の高さが伝わってきます。

東京オートサロン2026における日産の展示は、単なる新型車発表ではなく、ブランドの歩みとこれからを一体で感じさせる内容となりそうです。会場でどのような反響が生まれるのか、今から楽しみです。