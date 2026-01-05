＜義兄と混浴ムリー！＞混浴拒んだ妻に逆ギレ…でも非常識だったのは？【第4話まんが：旦那の気持ち】
俺はコウダイ（32）。先日、兄・アサヒ（37）の新居に妻のアンジュ（31）と子どもたちで泊まりに行きました。そこで兄の妻（義姉）・ユリ（35）さんが「みんなで貸し切り風呂に行こう」と言ったことについて、アンジュとケンカになったのです。貸し切り風呂は義姉のお気に入り。俺たちを連れて行きたかったようです。けれど希望するお風呂に空きがなく、仕方なく空いている8名用のお風呂に全員一緒に入浴しようということになったのですが、アンジュがそれを拒否しました。時間をずらして入浴することになってしまったうえ、料金も高くついてしまったし、若い独身女性でもないのにグチグチ言うアンジュにイライラしました。
しかし、話を聞いた同僚たちは一斉に引いてしまいました。
さらに女性の同僚は「うちにも兄がいるけれど、大人になってから一緒にお風呂に入るどころか裸も見せないよ？ 男女だもん、あたりまえ。本当のきょうだいでもありえないのに……」と、呆れた表情できっぱり言いました。
あのとき、兄も義姉も一緒にお風呂に入るような雰囲気だったから、自分も流されてしまったのかもしれません。普通じゃなかったのは、アンジュではなく、俺たちの方だったのかもしれないと考え直しました。帰宅したら、まずアンジュに謝ろうと思います……。
義姉も兄も俺と同意見だったので、その場ではアンジュに対して「何を言っているんだ？」、「兄夫婦がお金を支払ってくれるんだから、遠慮しろよ」という気持ちでいっぱいでした。
アンジュがワガママを言っているように感じたのです。
俺だって2つ貸し切り風呂が空いていればそれがベストでしたが、空いていなかったので仕方がないと思いました。
けれど、職場の同僚が言うには、俺たちの意見が非常識だったようです。
他人に指摘されてはじめて気が付きました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
しかし、話を聞いた同僚たちは一斉に引いてしまいました。
さらに女性の同僚は「うちにも兄がいるけれど、大人になってから一緒にお風呂に入るどころか裸も見せないよ？ 男女だもん、あたりまえ。本当のきょうだいでもありえないのに……」と、呆れた表情できっぱり言いました。
あのとき、兄も義姉も一緒にお風呂に入るような雰囲気だったから、自分も流されてしまったのかもしれません。普通じゃなかったのは、アンジュではなく、俺たちの方だったのかもしれないと考え直しました。帰宅したら、まずアンジュに謝ろうと思います……。
義姉も兄も俺と同意見だったので、その場ではアンジュに対して「何を言っているんだ？」、「兄夫婦がお金を支払ってくれるんだから、遠慮しろよ」という気持ちでいっぱいでした。
アンジュがワガママを言っているように感じたのです。
俺だって2つ貸し切り風呂が空いていればそれがベストでしたが、空いていなかったので仕方がないと思いました。
けれど、職場の同僚が言うには、俺たちの意見が非常識だったようです。
他人に指摘されてはじめて気が付きました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか