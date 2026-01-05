J1アビスパ福岡が金明輝監督のコンプライアンス違反と契約解消を発表した5日、2007年から長年スポンサーとして支えた、めんたいこ製造販売「ふくや」（福岡市）の川原武浩社長（54）は「まさか本当にコンプライアンスリスクが再発するとは思ってもいなかった」と驚きを隠せなかった。

クラブの社外取締役を務める川原社長は、サガン鳥栖の監督だった21年にパワハラが発覚した金氏の監督就任人事について、取締役会で反対意見を表明。25年1月末でスポンサーを降りた。当時から問題再発によってクラブが被るダメージを懸念していた。

「現状の再発防止の仕組みでは駄目だったということ。今回起きたことをきちんと総括し、皆さんが納得のいくように説明してほしい」と求め、スポンサー再契約の可能性については「シンプルにサポーターが誇れるクラブであってほしい」と述べるにとどめた。

福岡市内での新体制発表会に出席した約230人のサポーターにも衝撃が走った。20代の女性サポーターは「さすがに金さんもクラブも擁護できない。今度こそ『子供たちに夢と感動を』という理念をしっかりしてほしい」。福岡市の会社員、木下尚樹さん（25）は「これまでもスポンサー撤退や経営危機も見てきた。サポーターとクラブが一つになるチャンスを捉えたい」と顔を上げた。

同市内で始動したチームにはサポーターから声援が送られた。松岡大起選手（24）は「僕たちはプロとしてピッチに立って表現するだけ。そういう1年にしたい」と力を込めた。（木村知寛、伊藤瀬里加）