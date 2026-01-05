J2サガン鳥栖は5日、佐賀県鳥栖市内で新体制を発表した。

Jクラブや下部組織から新たに13人が加入。今年J3の熊本から加わったFW塩浜遼（25）は「たくさん得点してチームの勝利に貢献できるように頑張る」と抱負を述べた。

さらにJ1神戸から期限付き移籍していたMF櫻井辰徳（23）、J1のC大阪からMF松本凪生（24）が完全移籍で加入した。

昨季8位からの巻き返しを図る小菊昭雄監督は、明治安田J2・J3百年構想リーグ優勝を第一の目標に掲げ「全員で競争しながら成長していく」と力を込めた。

この日は、18歳のFW新川志音が海外クラブへの移籍を前提にチームを離脱することも発表された。移籍先など詳細は今後、決まり次第公表するという。下部組織出身でU―22（22歳以下）日本代表の新川は昨季、リーグ戦33試合で5得点をマーク。小菊監督は「彼の夢だった海外でのプレーと、より高みを目指すチャンスが得られたら私もうれしい。正式に決まったら本人におめでとうと伝えたい」と、若きエースの旅立ちを後押しした。（山崎清文）