¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¡¡·ë¾ë¹ÌÂ¤¼ÒÄ¹¤¬¥³¥ó¥×¥éÄñ¿¨¤Ç¤Î´ÆÆÄ·ÀÌó²ò½ü¤ò¼Õºá¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤âÈ¯É½
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬5Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¤ò³«¤¡¢¿·²ÃÆþ6Áª¼ê¤é¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤ËÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¹¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¸ÀÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ë¾ë¹ÌÂ¤¼ÒÄ¹¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ë¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÅÄ¿ÌÀ¶¯²½ÉôÄ¹¤Ï¡¢2·î³«Ëë¤ÎÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡Ö¥¯¥é¥ÖºÇ¹â°Ì¤Î6°Ì°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¤³¤Î6Ç¯´Ö¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿·ø¼é¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¹¶·âÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ëÊ¡ÅçÏÂµ£¤Ï¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ç¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¼ÁÌäµ¡²ñ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¶â´ÆÆÄ¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡£