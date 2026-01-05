µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡¡¡Ö¤¢¤ì¤ÏÀ¨¤¤¡×ÂçÀä»¿¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤È¤Ï¡¡¶Ã°ÛÅª¤Ê¡È¤¢¤ë¿ô»ú¡É¡Öº£¤Î»þÂå¤¢¤ì¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¢¤ë¡×
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Õ¥¸¡ÖJEMTC ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¡¼Â¶·²òÀâÌîµåÎ¹¡Á¥×¥íÌîµå88Ç¯À¤ÂåÎ¹¡ªÂè3ÃÆ¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤ëÂÇ¼Ô¤òÂçÀä»¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï88Ç¯À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬½¸·ë¡£º£Ç¯¤«¤éÆüËÜÉüµ¢¤¹¤ë³ÚÅ·¡¦Á°ÅÄ·òÂÀ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã¡¢ÃæÆü¡¦ÂçÌîÍºÂç¡¢¸µµð¿Í¡¦³áÃ«Î´¹¬»á¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¾åÅÄ¹ä»Ë»á¤È6¿Í¤ÇÎ¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¥»¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹Åç¡¦¾®±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Ã¯¡©¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢ºäËÜ¤Ï¡ÖËÒ¸¶¤è¡ª¡×¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®¤ÎÌ¾Á°¤òÂ¨Åú¡£¡Ö¤¢¤ìÀ¨¤¤¤È»×¤¦¤è¡ª¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë6¸Ä¤ä¤Ç¡Ê¼ÂºÝ¤Ï7¡Ë¡£1·å¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ä¤«¤é¡¢·ë¹½À¨¤¤¤³¤È¤ä¤È»×¤¦¡×¤È»Íµå¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ò»ØÅ¦¤·»¿¼¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö³Î¤«¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤é¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¼è¤é¤ó¤ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤ë¤â¤ó¤Í¡£¤â¤¦¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¢¤ì¤ÏÀ¨¤¤¤Ê¡Ä¡£¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡£¾®±à¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¡×¤È¹¶¤á¤ëÂÇ·â¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤¢¤ì¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¢¤ë¤¾¡×¤ÈÎÙ¤ËºÂ¤ë½©»³¤ËÅê¤²¤«¤±¡£¡Ö¤¤¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤ó¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«º£¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÃµ¤Ã¤ÆÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¹¤°¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ê¤ë¡£¤À¤Ã¤Æ¾®±à¤ÈËÒ¸¶¤ä¤Ç¡£¥¬¥Ã¥Ä¥¬¥Ä¤ä¤ó¡×¤È¿äÏÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡£