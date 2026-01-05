ボートレース界史上初となる2組による夫妻優勝戦対決として注目を集めたボートレースまるがめの「市長杯争奪 BOAT RACEまるがめ大賞」は最終日の5日、12Rで優勝戦が行われ、売り出し中の若手・西岡顕心がインからコンマ05のトップスタートを決めて逃げ切り快勝。2組いずれかの夫妻ワンツーはならず、毎年恒例の正月シリーズは幕を閉じた。

優勝戦メンバーは以下の通り（強風のため安定板装着、2周戦に短縮）。

1号艇 西岡 顕心（24＝香川）

2号艇 木村 光宏（54＝香川）

3号艇 竹田 和哉（32＝香川）

4号艇 西村 美智子（41＝香川）

5号艇 中村 桃佳（32＝香川）

6号艇 中村 日向（27＝香川）

木村と西村、竹田と中村桃の2人が夫妻で優勝戦で2組が同時に乗ったのは、1952年4月にボートレースが初めて開催されてから初の事象だった。

準優勝戦を終えた時点で中村桃が「2人とも無事故で頑張れたらいいですね」と言えば、西村は「優勝戦で木村さんと一緒に乗れたのはこれが初めてだし、凄くうれしいです」と語っていた。結果は1着から順に西岡、竹田、中村日、西村、木村、中村桃。2組の夫妻は、いずれも勝利者インタビューに臨むことはできなかった。

西村は昨年10月30日に産休から1年5カ月ぶりに実戦復帰したばかりで、これが4節目。中村桃は昨年1月25日に産休から1年5カ月ぶりに復帰、1年が経過して臨んだ地元の優勝戦だった。

ちなみに直近で夫妻同時に優勝戦に乗ったのは昨年1月8日の戸田「第55回埼玉選手権・スポーツニッポン杯争奪戦」優勝戦の中田竜太（37＝埼玉、4着）と浜田亜理沙（37＝埼玉、2着）以来だった。