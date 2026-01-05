芸能事務所・アップフロントクリエイトはＢｅｒｒｙｓ工房の副キャプテンの夏焼雅（３３）が結婚したことを５日、発表した。

所属事務所は「夏焼雅 結婚のご報告」と題し「平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。弊社所属タレントの夏焼雅が、結婚致しましたことをご報告させていただきます。結婚後も芸能活動を行っていく予定でございます。皆様には引き続きご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます」と記した。

夏焼は自身のＳＮＳで「〜ご報告〜 いつも応援して下さっているファンの皆様、関係者の皆様へ私事で大変恐縮ではありますが、この度、かねてよりお付き合いさせて頂いていた一般の方と結婚致しました事をご報告させていただきます。」と掲載した。

さらに「これからは家族としてお互いを支え合い、穏やかで幸せな家庭を築いてまいります。そして、これからもファンの皆様に喜んで頂けるお仕事が出来るよう精進して参りますので、温かく見守って頂けたら幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。夏焼雅」と報告した。

所属事務所によると、入籍日は公表せず、妊娠はしていないという。