お正月に貯まった“食事負債”に“美容負債”。それぞれの意外な原因と解消方法を紹介します。

【写真を見る】専門家が解説「ノーメイクで起きる意外な落とし穴」

「10時間睡眠」「仕事」 年末年始、どう過ごした？

井上貴博キャスター：

スタジオの皆さん、年末年始をどう過ごしましたか？

出水麻衣キャスター：

私はいつも午前0時過ぎに寝るのですが、年末年始は午後11時台に寝て、9時間ほど睡眠をとっていました。昼間は駅伝などを見たり、基本ダラダラと過ごしていましたね。

スポーツ心理学者（博士） 田中ウルヴェ京さん：

私は心身ともに疲弊する年末年始でした。家族とスキーに行ったのですが、午前9時から午後4時まで、昼食もほとんどとらずに真面目にスキーをしていました。

山形純菜キャスター：

私は10時間の睡眠をとっていました。昼食をとって午後からは動画鑑賞です。一歩も家から出ませんでしたね。

吉村恵里子キャスター：

私は年末年始は仕事をしていました。でも社内でお雑煮を食べて「明けましておめでとう」を言い合ったり、神社にも行きました。甘酒も飲んだので、お腹の中は皆さんと同じものが入っていると思います。

井上キャスター：

私は日の出前の朝5時くらいに寝て、お昼くらいから食べたり、お酒を飲んだりして過ごしました。

医師が教えるお正月の“食事負債”改善方法

井上キャスター：

料理メディア「Nadia」の調査によると「年明けに体重や体型が気になる」と答えた人は全体の69.0％だったということです。

“食事負債”の改善方法について、消化器内科の工藤あき医師は「“制限”ではなく、“整える”。特に味覚、腸内環境を整えることが大切」だといいます。

工藤医師に改善方法を聞きました。

【味覚を整えるには？】

年末年始は脂肪分・塩分・糖分が多い濃い味でしか満足できない味覚になっている。

・昆布・煮干し・鰹節などの出汁のうま味で満足できる味覚へリセットする

・ろ過していない「にごり酢」もおすすめ

【味覚を“リセット”】

・舌磨きも効果あり。汚れを落とすことで、うま味が感じやすくなる

・1日1回。やりすぎには注意

【“食事負債”腸内環境を整えるには？】

・食物繊維・発酵食品で腸の調子を整える

・おせちなどに使用した根菜類をお味噌汁に入れるのも効果的

・主食（パン・ごはん）にも食物繊維が含まれるので食べたほうがいい

・納豆キムチなど発酵食品を組み合わせると善玉菌が増えて効果的

【行動でも腸活】

腸のぜん動運動をサポートする「腸腰筋」を鍛えると便通が改善。骨盤から大きく足を動かし、みぞおちから伸びるイメージで「歩幅を広くする」「一段飛ばしで階段を上る」など



腸腰筋は腰から足の付け根に斜めに入っている筋肉です。それを動かすためには少し大股で動くといいようです。

スポーツ心理学者（博士） 田中ウルヴェ京さん：

座っているときも腸腰筋を刺激するといいですよ。骨盤を前後左右に動かしてみてください。

お正月休みに肌のトラブルも ノーメイクなのに、なぜ？

井上キャスター：

年末年始は肌トラブルの悩みも増えるようです。SNSではこんな声も…



「週末までに肌荒れ治したい。正月はメイクしてないのに肌の調子が悪くなるってなんで？」

「正月休み中、ノーメイクで過ごしたら見事に荒れた」



ノーメイクのほうが肌に良いのかと思うのですが…

東京八丁堀皮膚科・形成外科の平山真奈医師は「肌を休めるためのノーメイクは逆効果の場合もある」といいます。「突然ノーメイクになったことで、肌のバリア機能という役割が消失するため、乾燥・ホコリなどの刺激・顔への接触などをもろに受けてしまい、肌荒れやニキビの原因になってしまう」というのです。

出水キャスター：

確かにノーメイクでマスクをすると擦れてしまい、肌荒れしやすくなりますね。

井上キャスター：

“美容負債”の改善方法について平山医師は「念入りに保湿ケアを。化粧水がしみる人は保湿クリームだけでもOK。4〜5日ケアすればかなり効果が出るはず」ということです。