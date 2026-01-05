“正月太り”実感は7割 医師が教える食事・美容負債リセット術 「すっぴん肌荒れ」の正体は？【Nスタ解説】
お正月に貯まった“食事負債”に“美容負債”。それぞれの意外な原因と解消方法を紹介します。
「10時間睡眠」「仕事」 年末年始、どう過ごした？
井上貴博キャスター：
スタジオの皆さん、年末年始をどう過ごしましたか？
出水麻衣キャスター：
私はいつも午前0時過ぎに寝るのですが、年末年始は午後11時台に寝て、9時間ほど睡眠をとっていました。昼間は駅伝などを見たり、基本ダラダラと過ごしていましたね。
スポーツ心理学者（博士） 田中ウルヴェ京さん：
私は心身ともに疲弊する年末年始でした。家族とスキーに行ったのですが、午前9時から午後4時まで、昼食もほとんどとらずに真面目にスキーをしていました。
山形純菜キャスター：
私は10時間の睡眠をとっていました。昼食をとって午後からは動画鑑賞です。一歩も家から出ませんでしたね。
吉村恵里子キャスター：
私は年末年始は仕事をしていました。でも社内でお雑煮を食べて「明けましておめでとう」を言い合ったり、神社にも行きました。甘酒も飲んだので、お腹の中は皆さんと同じものが入っていると思います。
井上キャスター：
私は日の出前の朝5時くらいに寝て、お昼くらいから食べたり、お酒を飲んだりして過ごしました。
医師が教えるお正月の“食事負債”改善方法
井上キャスター：
料理メディア「Nadia」の調査によると「年明けに体重や体型が気になる」と答えた人は全体の69.0％だったということです。
“食事負債”の改善方法について、消化器内科の工藤あき医師は「“制限”ではなく、“整える”。特に味覚、腸内環境を整えることが大切」だといいます。
工藤医師に改善方法を聞きました。
【味覚を整えるには？】
年末年始は脂肪分・塩分・糖分が多い濃い味でしか満足できない味覚になっている。
・昆布・煮干し・鰹節などの出汁のうま味で満足できる味覚へリセットする
・ろ過していない「にごり酢」もおすすめ
【味覚を“リセット”】
・舌磨きも効果あり。汚れを落とすことで、うま味が感じやすくなる
・1日1回。やりすぎには注意
【“食事負債”腸内環境を整えるには？】
・食物繊維・発酵食品で腸の調子を整える
・おせちなどに使用した根菜類をお味噌汁に入れるのも効果的
・主食（パン・ごはん）にも食物繊維が含まれるので食べたほうがいい
・納豆キムチなど発酵食品を組み合わせると善玉菌が増えて効果的
【行動でも腸活】
腸のぜん動運動をサポートする「腸腰筋」を鍛えると便通が改善。骨盤から大きく足を動かし、みぞおちから伸びるイメージで「歩幅を広くする」「一段飛ばしで階段を上る」など
腸腰筋は腰から足の付け根に斜めに入っている筋肉です。それを動かすためには少し大股で動くといいようです。
スポーツ心理学者（博士） 田中ウルヴェ京さん：
座っているときも腸腰筋を刺激するといいですよ。骨盤を前後左右に動かしてみてください。
お正月休みに肌のトラブルも ノーメイクなのに、なぜ？
井上キャスター：
年末年始は肌トラブルの悩みも増えるようです。SNSではこんな声も…
「週末までに肌荒れ治したい。正月はメイクしてないのに肌の調子が悪くなるってなんで？」
「正月休み中、ノーメイクで過ごしたら見事に荒れた」
ノーメイクのほうが肌に良いのかと思うのですが…
東京八丁堀皮膚科・形成外科の平山真奈医師は「肌を休めるためのノーメイクは逆効果の場合もある」といいます。「突然ノーメイクになったことで、肌のバリア機能という役割が消失するため、乾燥・ホコリなどの刺激・顔への接触などをもろに受けてしまい、肌荒れやニキビの原因になってしまう」というのです。
出水キャスター：
確かにノーメイクでマスクをすると擦れてしまい、肌荒れしやすくなりますね。
井上キャスター：
“美容負債”の改善方法について平山医師は「念入りに保湿ケアを。化粧水がしみる人は保湿クリームだけでもOK。4〜5日ケアすればかなり効果が出るはず」ということです。