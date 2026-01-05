手相占いで知られるお笑いタレント島田秀平（48）が5日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、芸能人と手相にまつわるエピソードを紹介した。

これまで数々の著名人を見てきており、「ナイツ」塙宣之から「AKO−1グランプリに出たら、どういうネタをやるんですか？」と問われた。「AKO−1グランプリ」は、歌手の和田アキ子が「アッコにおまかせ！」の番組内で企画した、和田にまつわるエピソードでネタを作る賞レース。

島田は「単純に、アッコさんは手相を見させてもらってますけど、芸能界で一番、頭脳線が短いって」とぶっちゃけ、一同を笑わせた。さらに「とんでもないんだから、短くて。具志堅用高さんよりも短いんだから。ホントですから」とダメ押しした。

和田にも伝えたことがあるという。「“お互い気を付けような”って（言われて）、ワケ分からない。何で僕が気を付けるんですかみたいな」。すると、土屋伸之から「“お前、夜道に気を付けろよ”（というニュアンス）じゃなくて？」とツッコミが入った。

島田はさらに「ルー大柴さんのことだって、“ヘイ大久保”って言い間違えてたんだから。リズムしか合ってないんだから」と、和田にまつわるもう一つのネタを披露していた。