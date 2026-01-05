春の選抜大会出場が有力な大阪桐蔭が５日、大阪府大東市内の同校グラウンドで始動した。西谷浩一監督（５６）が、高校野球で導入が議論されている７イニング制について改めて猛反対した。

「議論する余地がない。全くあり得ないと思っています」ときっぱり。「暑さとかあると思うんですけど」と暑さ対策の一環であることは承知しながら、「そこをいじるところではないと思う。やってることは間違っていると思います。早く気づいてほしいと思っています」と口調を強めた。

全国の加盟校や都道府県連盟、一般ファンを対象に実施したアンケートでは否定的な意見が目立っており、「選手の出場機会が減る」などの理由で加盟校の７割が反対している。

西谷監督は「そう簡単に変えていいもんじゃないと思う。そんな大事なことを、失礼な言い方ですけど、誰に変える権利もないと僕は思っている」と話した。

続けて、たとえを用いて意見を語った。「憲法以外の話なら国会議員の過半数で決めるけども、憲法は国会議員の３分の２の賛成があって、最後もう一回国民投票しないといけない。僕は憲法と一緒だと思うんで、本当に今、野球やっている人たちみんながいいって言うならあれですけど」と話し、「僕は最後まで反対したいと思っています」と姿勢を曲げなかった。

一方、今春の選抜大会から導入されるＤＨ制については、「ありがたいですね」と笑顔。「一人でも多く出られますし、もちろんピッチャーでもバッターでも良ければ使ってもいいわけなんでね。選べるわけなんで。現場は皆さんありがたいと思っていると思います」と感謝していた。