めるる、事務所社長に「すごい便利だからやって」と勧められるものに嘆き「絶対使いたくないって言っているのに…」
モデルで俳優の“めるる”こと生見愛瑠（23）が3日放送のTBS系『サンド屋台』に出演。自身が“絶対に使いたくない”と思っているある物に対し、事務所の社長が利用を強く勧めてくることについて嘆いた。
【写真】『CanCam』の連載企画でクールな2ショットを披露しためるる＆南原清隆
「最近イライラした話」というテーマでめるるに話題が振られると、「私、お店にあるフリーWi-Fiとか絶対に使いたくないんですよ。怖いから。なんか情報抜かれたりとか…」と明かし、共演者一同も同意のリアクションを見せていた。
しかし「なんか私の事務所の社長さんは、絶対にフリーWi-Fiを勧めてくるんですよ私に。すっごい嫌で。『すごい便利だからやって』って。めっちゃ勧めてきて。絶対使いたくないって言っているのに。なんなんだろうと思って。別に私が携帯使えなくなるだけなのに、あなたには関係ないよねって。すごいイライラする」と嘆いた。
これに対し共演した陣内智則も「フリーWi-Fi勧めてくる社長嫌やな」と笑いながらコメントし、島崎和歌子も「逆なのにね、普通ね」と苦笑いしていた。
