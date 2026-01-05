漫画家・田辺洋一郎氏、“AIセクハラ”と批判殺到の画像投稿を謝罪 現役アイドル写真を加工「グループとの取引停止をさせていただきました」
漫画家の田辺洋一郎氏が5日、現役アイドルの写真を生成AIを使って加工、投稿した件をめぐり謝罪した。当該画像はSNS上で「AIセクハラ」などと批判の声が上がっていた。
【写真】STU48公式サイトに掲載された警告全文
これまで青年誌などでアイドル関連の作品を手掛けてきた田辺氏だが3日、自身のXにアイドルグループ・STU48のメンバー写真を加工した画像を投稿。当該グループの別メンバーが画像削除を訴える事態となり、SNS上でも批判の声が相次いでいた。
こうした状況を受けて田辺氏は「先日の不適切な投稿に関しまして」と題した文書を投稿し、謝罪。「この度は、私の配慮に欠けた投稿により、皆様に不快な思いをさせてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます」と詫び、「肖像権、生成AI利用に関する意識の低さ、仕事相手であるアイドルとの距離感を見誤った傲慢さ、など反省しております」と記した。
また「関連ポストを削除し、現在関わりのあるグループとの取引停止をさせていただきました」とも明かした。
同日にはSTU48も、公式サイトでメンバーのAI生成画像・動画について声明を発表。続けて「これらの行為は、撮影の有無に関わらず、メンバーの肖像権及びパブリシティ権を著しく侵害するものであり、運営事務局として看過できない状況にあります」とし「今後、こうした無断アップロード行為に対しては、厳しい姿勢で対処してまいります。他事務所所属メンバーに関しましても、所属事務所と連携し対応を図ります」と伝えている。
