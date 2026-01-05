HoneyWorks、TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』OPテーマ「あいらびゅ♡」先行配信決定
HoneyWorksが担当するTVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』のオープニングテーマ「あいらびゅ♡」が、1月6日より先行配信されることが決定した。
■かわいさとドキドキ感をギュッと詰め込んだ一曲
1月5日よりテレ東系6局ネット、AT-X、BS日テレにて順次放送、dアニメストア・AnimeFestaにてWEB最速配信がスタートする『幼馴染とはラブコメにならない』。今回は、アニメ製作チームからのオファーを受け、アニメキャラクターとのコラボレーションというユニークなスタイルで、HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）としてリリースとなる。
なお、シングルCDの「あいらびゅ♡」は1月28日にリリース。本作は、『幼馴染とはラブコメにならない』のキャラクターたちの“まっすぐな想い”や“揺れる感情”を音に落とし込み、かわいさとドキドキ感をギュッと詰め込んだ一曲に仕上がっている。
ヒロイン4人の歌唱ver.に加え、カップリングには各キャラクターのソロ歌唱ver.も収録。ジャケットは、お気に入りのキャラクターを表紙にできる蛇腹仕様。さらに、水萌汐・火威灯・月見るな・日向春のスペシャルボイスメッセージ（ランダム・全4種）がプレゼントされる購入者限定応募チラシも封入される。
メイン写真：「あいらびゅ♡」ジャケット写真
(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会
■リリース情報
2026.01.06 ON SALE
HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）
DIGITAL SINGLE「あいらびゅ♡」
2026.01.28 ON SALE
HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）
SINGLE「あいらびゅ♡」
■関連リンク
TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』番組サイト
https://anime-osalove.com/
HoneyWorks OFFICIAL SITE
http://honeyworks.jp/