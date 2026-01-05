LiSA¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¥¤¥äー¤ò½Ë¤¦7¤Ä¤Î´ë²è¤òÈ¯É½¡ª¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤ä¹ñÆâ¥¢¥êー¥Ê¡õ¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤â·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
LiSA¤¬¡¢1·î5Æü¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Ûー¥ëA¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ØLiVE is Smile Always～PATCH WALK～¡ÙÅìµþ¸ø±é2ÆüÌÜ¤Ë¤Æ¡¢4·î¤«¤éÆÍÆþ¤¹¤ëLiSA¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¥¤¥äー¤ò½Ë¤¦15¤Î´ë²è¤Î¤¦¤Á7¤Ä¤Î´ë²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤òÂ¿¿ô´Þ¤àÁ´15¶Ê¤¬¼ýÏ¿
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¼çÂê²Î¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤ä¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿Ì¤È¯É½¶Ê¡ÖPatch Walk¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Ú¶Ê¤òÁ´22¶ÊÈäÏª¡£
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏLiSA¤Î15¼þÇ¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò½Ë¤¦Âç¤¤ÊÇ®µ¤¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£15¼þÇ¯¥¤¥äー¤Î´ë²è¤Ïº£¸å¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿´ë²è¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡þ15¼þÇ¯´ë²è(1)7th¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä
2026Ç¯4·î15Æü¤ËÌó3Ç¯¤Ö¤ê¡¢7ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLACE UP¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÁ´4·ÁÂÖ¤Ç¡¢CD¤Ë¤Ï¹ë²Ú¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤òÂ¿¿ô´Þ¤àÁ´15¶Ê¤¬¼ýÏ¿¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤ÏCD¤ÈBlu-ray¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÆ±º¡£
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¡¦B¤Ë¤ÏCD¤È¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Blu-ray¡ÊDVD¡Ë¤Ë2025Ç¯5·î14¡¦15Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØLiVE is Smile Always～RiP SERViCE～¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡þ15¼þÇ¯´ë²è(2)¹ñÆâ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー³«ºÅ
¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØLiVE is Smile Always～15～¡ÊiCHiNiTSUiTE GO¡Ë¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£4·î17¡¦18Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¡¢4·î28¡¦29Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ïー¥ë¥ÉµÇ°¥Ûー¥ë¡¢5·î19¡¦20Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡þ15¼þÇ¯´ë²è(3)Âçµ¬ÌÏÅ¸Í÷²ñ³«ºÅ
LiSA¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿½é¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¸Í÷²ñ¡ØLiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～¡Ù¤¬4·î17Æü¤«¤é5·î10Æü¤Þ¤ÇÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×4³¬ÆÃÀß¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ç³«ºÅ¡£
¥Æ¥ó¥é¥¤²ñ¤Ç¤Ï¡¢°áÁõÅ¸¼¨¤ÎÂ¾¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥£¥¹¥³¥°¥é¥Õ¥£ーÅ¸¼¨¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¥¨¥ê¥¢¡¢³Ú²°ºÆ¸½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥»¥Ã¥È¿Þ¤ä°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥±¥Ã¥Á¡¢¤µ¤é¤ËLiSA¼«¿È¤ÎÄ¾É®¥Îー¥È¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤âÂ¿¿ôÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö15¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ½ñÀÒ¤ª¤è¤Ó¥«¥ì¥ó¥Àー¤ÎÈ¯Çä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ15¼þÇ¯´ë²è(4)¡ÖNutella(R)¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤·èÄê
¥¤¥¿¥ê¥¢À¸¤Þ¤ì¤Î¥³¥³¥¢Æþ¤ê¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡ÖNutella¡ÊR)¡Ê¥Ì¥Æ¥é¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ËLiSA¤¬½¢Ç¤¡£
º£¸åÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡þ15¼þÇ¯´ë²è(5)LiSAnimate³«ºÅ·èÄê
LiSA¤¬¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢LiSA¤È¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¡ÖLiSAnimate¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£
¤³¤Î´ë²è¤Ïº£²ó¤Ç4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£´ë²è¤Î¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡þ15¼þÇ¯´ë²è(6)¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー³«ºÅ·èÄê
2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¡ØLiVE is Smile Always～15～(iCHiNiTSUiTE GO¡Ë¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÂæËÌ¡¢¹á¹Á¡¢¥½¥¦¥ë¸ø±é¤ÎÆüÄø¤¬È¯É½¡£¥Ä¥¢ー¤Î¾ÜºÙ¤Ïº£¸å¡¢½ç¼¡ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£
¡þ5¼þÇ¯´ë²è(7)LiSA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤ËºÆ¤ÓÅÐ¾ì
15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢LiSA¤Î¤¢¤é¤¿¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤¬¥»¥¬¥×¥é¥¤¥º¤ËÅÐ¾ì¡£¥¥åー¥È¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤Î¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç2026Ç¯²Æ¤«¤éÅ¸³«³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.04.15 ON SALE
ALBUM¡ØLACE UP¡Ù
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
LiVE is Smile Always～15～¡ÊiCHiNiTSUiTE GO¡Ë
04/17¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
04/18¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
04/28¡Ê²Ð¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ïー¥ë¥ÉµÇ°¥Ûー¥ë
04/29¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ïー¥ë¥ÉµÇ°¥Ûー¥ë
05/19¡Ê²Ð¡Ë°¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Ûー¥ë
05/20¡Ê¿å¡Ë°¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Ûー¥ë
LiVE is Smile Always～15～ in Taipei
06/19¡Ê¶â¡ËTaipei Arena
06/20¡ÊÅÚ¡ËTaipei Arena
LiVE is Smile Always～15～ in Hong Kong
07/18¡ÊÅÚ¡ËAsiaWorld-Arena
LiVE is Smile Always～15～ in Seoul
08/01¡ÊÅÚ¡ËOlympic Hall
08/02¡ÊÆü¡ËOlympic Hall
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØLiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
http://LiSAPRiSM-exhibition.com
¢¨1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë9»þ¤Ë¸ø³«Í½Äê
¡ÖNutella(R)¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://lisa-nutella.jp
¢¨1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë11»þ¤Ë¸ø³«Í½Äê
LiSAnimate¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.animate.co.jp/ex/lisanimate15/
LiSA OFFICIAL SITE
https://www.lxixsxa.com/