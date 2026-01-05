タイトルの略称「ふてほど」が2024年の「新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど、大反響を呼んだ同年1月期のTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」は4日、続編となるスペシャルドラマ「新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」（後9・00〜11・30）が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

主演・阿部サダヲ、オリジナル脚本・宮藤官九郎氏、プロデュース・磯山晶氏のゴールデンタッグによるヒューマンコメディー。主人公は1986年（昭和61年）から2024年（令和6年）にタイムスリップしてしまった“昭和のダメおやじ”体育教師・小川市郎。彼の“不適切”な言動が、コンプライアンスに縛られた令和の人々に生きるヒントを与えた。

連続ドラマ最終回のその後を描く2年ぶりの新作。タイムトンネルの完成により、市郎は好きな時代に行けるように。2026年の都議会議員・平じゅん子（江口のりこ）は日本初の女性首相となれるのか…という展開。

2026年、喫茶「SCANDAL」のトイレ。市郎が壁を壊して現れ、犬島渚（仲里依紗）と秋津真彦（磯村勇斗）は驚く。

市郎は壁の穴から顔を出し「違う違う、シャイニングじゃない。今、シャイニングシャイニングしてるって自分でも思うけど、シャイニングじゃないんだ」――。

「シャイニング」とは米俳優ジャック・ニコルソンが主演を務めたホラー映画（1980年公開）。有名なポスターの構図は、この市郎のシーンと同じ。開始早々、SNS上には「初っ端からフルスロットルw」「（『シャイニング』のジャック・ニコルソンのモノマネをしている）キンタロー。を意識？w」「シャイニングシャイニング。この先、二度と言うことはないパワーワードw」などの声。視聴者の笑いを誘った。