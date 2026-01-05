歌手のLiSA（38）が4、5日の両日、東京国際フォーラムホールAで全国ツアーの東京公演を行い、ソロデビュー15周年を華々しくスタートした。

年始一発目となるライブ。昨年のNHK紅白歌合戦でも歌唱した「残酷な夜に輝け」など全22曲を披露し、2日間で1万人を沸かせた。

今年はソロデビュー15周年のアニバーサリーイヤー。5日のアンコールで、3年半ぶりのフルアルバム「LACE UP」を4月に発売することや、4月から国内アリーナツアー、6月からアジアツアーを開催すると発表し、精力的に活動していくことを伝えた。

LiSAは2010年、アニメ「Angel Beats！」の作中バンド「Girls Dead Monster」のボーカリストとしてメジャーデビュー。翌年ソロデビューを果たした。当時を振り返り「ガルデモの最後のステージ、ワンマンコンサートが国際フォーラムAでした。あのとき、まだ何者でもない私に、今と同じようにみんながピンクのペンライトを振って、たくさんの声援をくれて、私は初めて自分の顔が出るミュージックビデオを撮らせてもらえて、初めて自分の名前がついたライブをさせてもらえて、本当にひとつひとつ、この15年、たくさんの夢をみんなにかなてもらいました」とファンに感謝。

そして「ピンクのペンライト、みんなの声援にひとつひとつ勇気をもらって、あれから16年歩いてくることができました。今日は15年ぶりに国際フォーラムAに帰ってこれて本当にうれしいです。ありがとうございます」と万感の思いを口に。これまでの歌手人生の集大成を歌にのせて届けた。