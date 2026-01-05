箱根駅伝に出場した順天堂大・玉目陸（２年）が４日、自身のＸを更新。箱根駅伝で毎年話題となる「フリーザ軍団」に感謝のメッセージを送った。

玉目はフリーザ軍団のメンバー、ジュリパンちゃんの投稿に反応。「７区と決まってから、『フリーザ軍団見れるじゃん！』と、密に楽しみにしていましたｗこれからも箱根駅伝を盛り上げてくださると嬉しいです！！」とメッセージを送った。

この投稿にメンバーのシャケーザは「な、なんと ７区を走った選手からそんな事を言ってもらえるとは！！！嬉しすぎますーザ」とびっくり。「私たちも選手皆さんの走りを見て力をもらっております！！！我々のことは見えましたでしょうか？それにしてもいい走りでしたよ 部下に欲しいくらいですｗこれからも頑張ってくださーい」とエールを送った。

玉目は「応援ありがとうございました！幼い頃からテレビで見てきたフリーザ軍団、生で見ると迫力がありました 反対車線からバッチリ見えました！これからも二宮の沿道を盛り上げてください！」と再び返信。シャケーザは「ありがとうございますーザ」と感謝し、「目立ちたいだけだろ！とか批判めいた事を言う人もいるので、実際走られた選手にそう言ってもらえるのは本当に励みになりますーザ 来年も応援させていただきますよぉおおお！」と大感激の様子だった。

予選会から出場した順大は大躍進の総合３位。玉目は区間２位の快走でチームの勢いを加速させた。