俳優の笠松将（３３）が、人食い村が舞台の配信ドラマ「ガンニバル」（ディズニープラス）で共演した新進俳優・澤井一希（２９）の恋バナを聞き「ザコ」「激キモ」「ヤバ男」とディスりまくった。

２人は４日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」特番で、スマホの番号下４ケタから占ってもらった。

占い師のシウマ氏から、恋愛は「すぐ好きになっちゃう」と指摘され、「何で分かったんすか」と驚く澤井に、笠松は「アホや」とひと言。「（上京して）東京、かわいい人いっぱいいるんスよ」とニヤける澤井には「ザコすぎない？」とツッコんだ。

澤井はいわゆる重いタイプで「今までのカノジョ、全員フラれてます」と告白。恋人の行動を知りたがる男で、笠松は「激キモじゃん。連絡とかすんの？」と尋ねた。「メッチャ連絡します。メッチャ今どこで何してるか知りたい」という答えには「うわぁやだわ〜」と露骨に嫌な顔。

澤井は「もうホントずっと一緒にいたい。それでちょっと、過去のカノジョで同棲してたんですけど、『それは一希の甘えになっちゃうから』っていうので、付き合った状態で同棲解消されて…」と明かした。

笠松からはこんな暴露も。

「僕が一緒に（ガンニバルで）お仕事させてもらったその時に、なんかずっと『自分は成功して、ハリー・ウィンストンの指輪を買ってあげるんだ』みたいなことを高らかに宣言しながら、雪の新潟でなんかひとり長身の男（澤井）が叫んでたんすよ。怖すぎて…」

その宣言のお相手が同棲を解消された恋人のことで、澤井は結局「お別れしました」と苦笑い。それが昨年の話で、シウマ氏によれば「しっかり丁寧に対応してれば、結婚に繋がるような人だった」という。笠松は「雑なんだよ（恋人の）扱いが。同棲まで引きずり込んで（別れたの）？ ヤバいじゃん。ヤバ男だよ」とボロカス。

そんな笠松も、恋愛は「僕、向いてないと思ってる」と自己分析している。ひと目惚れした経験は「あるけど、段階がある」そうだ。

「ドラマとか映画とかで共演した女優さんとかも、メチャクチャ仲良くなるか…もう超ご飯行くみたいな感じになるか、ひと言も喋んないかのどっちかっすね。で、ほとんどひと言も喋んないですよ」と明かし、笠松は「つまんな（い）。僕のプライベート」と吐き捨てていた。