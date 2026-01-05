Image: Shutterstock

AIブームが生んだ若き億万長者たち。

2023年と2024年は、テック企業が人類を滅ぼすか、はたまた世界を救うAIモデルを作るか、なんていう議論がされていましたが、今となっては「ふーん、どちらも違うけど」っていう感じですね。そして2025年になると、汎用人工知能（AGI）が人類を滅ぼす・救うといった話は聞こえてこなくなり、代わりにAIブームは巨額のお金を生み出すものという認識に変わりました。

そしてAIスタートアップ創業者たちは一気にビリオネア（資産額10億ドル以上）になったというのが、2025年でした。Forbesによると、2025年だけで新たに50人以上のAI・ビリオネアが誕生したと言います。

続々誕生するAI億万長者

ビリオネアになったAI富豪たちは、世界を救うAIを作った人たちではなく、企業向けSaaSや、データラベリングのスタートアップ、コスト削減で人間の仕事をAIエージェントで置き換えるなどをやってきた人たちでした。たとえば、人間のカスタマーサポート担当者をAIエージェントに置き換えるスタートアップ「Sierra」を立ち上げたブレット・テイラー氏とクレイ・バーバー氏などですね。

ビリオネアリストに名を連ねているのは、地味めなAI企業の創始者たちという印象が強いですが、ポーランド出身のマティ・スタニシェフスキ氏とピョートル・ドンブコフスキ氏が手がける音声生成ツールElevenLabsは、エンタメ分野とも相性がよく、マシュー・マコノヒーやマイケル・ケインといった著名人からの支持も集めています。

若きビリオネア創業者たち

データ注釈を行なうAI SaaS企業Scale AIの共同創業者ルーシー・グオ氏もビリオネア入りしていますが、事業内容自体は地味めに感じるかもしれません。ただ、グオ氏のサクセスストーリーは地味の正反対。MetaがScale AIの大きな株式を取得したことで、彼女は世界最年少女性億万長者となり、特に注目を集めた理由は、その座をテイラー・スウィフトから奪った、という点でした。ただ去年12月には、名誉ある「世界最年少の女性億万長者」の称号は非AIスタートアップKalshiの共同創業者で29歳のルアナ・ロペス・ララ氏に移ってしまいました。

また、専門家を数多く集め、その知見をAIの学習素材として活用する企業Mercorを創業したブレンダン・フーディ氏、アダーシュ・ヒレマス氏、スーリヤ・ミッダ氏もビリオネア入り。3人は全員22歳でビリオネアとなり、マーク・ザッカーバーグが持っていた最年少記録を更新しています。

好調な経済指標の裏で広がる格差

一方で、いわゆる従来の指標を見る限り、経済は相変わらず好調。ただ、平均的なアメリカの所得を基準にすると、住宅の75％はすでに手の届かない価格となっています。

2024年のあるデータでは、住宅やコンドミニアムを購入した人のうち、初めて家を買った人はわずか24％にとどまりました。2010年には半数を占めていたことを考えると、かなり大きな落ち込みと言えます。

アメリカは景気がいいと言われてはいますが、お金持ちの人たちだけがお金を使っている状態で、所得上位10％だけで消費全体のおよそ半分を支えているとのこと。 この先、景気はどうなっていくのかなんて、2025年のAIビリオネアの皆さんには関係のないことかもしれないですね、まだまだAIブームは終わる気配はないので...。