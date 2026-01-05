

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した星野 凜





登録者数50万人超の大人気YouTubeチャンネル『りんの田舎暮らし』を運営する星野 凛（ほしの・りん）が、1月5日（月）発売『週刊プレイボーイ3・4合併号』で待望の初グラビア！ もともとスタイルの良さがネットで話題になっていたが、その全貌がついに！

＊ ＊ ＊

【コロナ禍に脱毛サロンを開業】

――大人気YouTubeチャンネル『りんの田舎暮らし』を運営する星野 凛ちゃん。かねてルックス＆スタイルの良さがネットなどで話題になっていましたが、ついに今回初めてグラビアに挑戦してくれました！

星野 撮影が決まった日からずっと緊張していました。グラビア撮影の雰囲気がどういうものかわからないですし、もともとすごい人見知りなので初めてのスタッフさんばかりの現場に私が溶け込めるか不安で......。

もともと自分のカラダにコンプレックスがあったのですが、視聴者の方から「グラビアをやってほしい」という声もいただいていて、せっかくのチャンス、挑戦してみようと！

――グラビア撮影に対して、どんなイメージを持っていましたか？

星野 上手に表情やポーズが取れないと怒られたり、けっこうピリピリしているのかなって（笑）。

――実際はどうでしたか？

星野 皆さん和気あいあいとしていて、すごく楽しかったです。おかげで2日目からは多少緊張感が和らぎました。

――今回の撮影ロケ地は、凛ちゃんが住んでいる北海道。印象に残っているシーンは？

星野 白いニットとデニムのスカート姿で撮影した雪のシーン。

――10月に撮影したのですが、移動中に雪が降ってきて急遽撮影したんですよね。

星野 雪の上に寝転んだとき、空がまぶしくて目が全然開かなかったんですよ。冷たさよりも、そっちのほうが大変でした。あと、競泳プールの撮影も楽しかったです。

――今回は水の中には入らなかったですが、泳げるんですか？

星野 小さい頃に習っていたので、こう見えて泳げるんです。

――撮影を終えた感想は？

星野 私、普段はほとんど自撮りなので、カメラマンさんに撮影してもらうこと自体、すごく新鮮で。とてもきれいに撮影してもらってうれしかったです。スタイリストさんも私の動画を事前に見てきてくださって、動画の中に出てくる白いじゅばんや穴の開いた靴下もわざわざ用意してくれたんです。

――どういう経緯で『りんの田舎暮らし』は始まったんですか？

星野 愛知県出身で、ずっと地元で過ごしていました。専門的な勉強をしたくてある大学を志望していたんですが、願いはかなわず別の大学に進学。将来どんな仕事をしようかなってずっと考えていたんですよ。

在学中、ストレスなのか顔に吹き出物がたくさんできたことがあってエステサロンに行ったのですが、すごく癒やされて。将来、女性の役に立つ仕事をしたいと思い、卒業後に脱毛サロンを開業しました。

――就職ではなく、自営の道！

星野 組織に所属して人と関わるのが苦手で。お金をためたり、いろいろ準備して臨んだのですが、運悪くコロナ禍になってしまい......。

先が見えない毎日に、開業から数ヵ月でお店を畳むことを決断。幸い借金までは抱えなかったのですが、次に何をしようかなって考えたときに思いついたのが、田舎暮らしでした。

――どうして北海道を移住先に？

星野 もともと長野県の上高地が好きで、誰も知らない自然豊かな場所で暮らしたいなって思って。小さい頃からデジカメ片手に撮影したり動画編集をしたりしていたので、YouTubeを始めようとスタートしたのが『りんの田舎暮らし』でした。

――奥手に見えて、お話を聞いているとアグレッシブですよね。

星野 行動力はあるんですよ。企画や撮影、編集は自分ひとりでやっていて、早くから反響をいただけたのはうれしかったですね。

――今後の目標は？

星野 ベースはやっぱりYouTubeで、これまでどおり北海道を中心に全国のいろいろな場所の良さを伝えていけたら。それに加え、今回のグラビア挑戦を機にさまざまなメディアに出るようなお仕事をしたいなと思っています。

●星野 凜（ほしの・りん）

愛知県出身 身長149cm

○大学卒業後、北海道に移住し、2020年12月にYouTubeチャンネル『りんの田舎暮らし』を開設。現在はチャンネル登録者数が50万人を突破するほどの人気に。専門学校の講師としても活動中。

