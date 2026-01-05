家に帰ってきた時に、嬉しそうにお出迎えしてくれる相手がいたら思わず笑顔になってしまうことでしょう。そんな癒やしの光景が、5万再生を突破して注目を集めています。

目にも留まらぬ速さで飼い主さんをお出迎えに来る子猫の光景には、「可愛すぎる！」「速すぎて見えないｗ」と、絶賛の声が寄せられることに。投稿を見た人に温かい気持ちを届けています。

【動画：飼い主さんの帰りを楽しみにしていた猫→帰宅した瞬間…爆速の『お出迎えの光景』が尊すぎる】

飼い主さんが帰宅した瞬間、爆速で駆けつけるしらこちゃん

Instagramアカウント『しらこ・ぽんず』に投稿されたのは、帰宅した飼い主さんを玄関までお出迎えにくる猫ちゃんの光景。

この日、子猫のしらこちゃんの飼い主さんは、いつものように自宅へ帰宅したそう。すると、廊下の向こうから何やら物音が。

可愛らしい鳴き声と共に近づいてきた、その物音の正体は…飼い主さんの帰りを楽しみにしていたしらこちゃん！

バタバタという足音を立てながら、しらこちゃんは全速力で飼い主さんの方へと駆け寄っていくのでした。

嬉しさ爆発で飼い主さんをお出迎えする姿にキュン♡

大好きな飼い主さんが帰ってきて、喜びを抑えきれないしらこちゃん。

目にも留まらぬ速さで飼い主さんのところへと駆け寄るしらこちゃんですが、あまりにも急いでいたからか、そのまま飼い主さんの足の間を通り過ぎてしまったそう。

ブレーキをかけられないほどの全速力でお出迎えしてくれるしらこちゃんの光景に、思わず頬が緩んでしまいます。あまりの嬉しさに、飼い主さんの前を通り過ぎてしまったしらこちゃんですが、すぐに方向転換。

飼い主さんの目を見つめたかと思うと、しらこちゃんは鈴の鳴るような声で飼い主さんに「おかえりなさい」と挨拶してくれたのでした。

ふたりで帰ってきた時は嬉しさ2倍♪

そんな天真爛漫なしらこちゃんは、飼い主さんと家族が同時に帰ってくると、嬉しさも2倍になるのだとか。

ある日の帰宅風景では、飼い主さんと家族が玄関へ入ってきた瞬間、爆速でお出迎え。いつも以上に飼い主さんの足に体をすり寄せたあとに、お腹を出してコロンと寝転がり始めたといいます。

そんなしらこちゃんの姿に、思わず笑顔があふれてしまう飼い主さん。こんなに可愛いお出迎えをされたら、毎日おうちに帰る時間が待ち遠しくなってしまうことでしょう。

そんなしらこちゃんの爆速のお出迎え風景には、「どんなに仕事で嫌なことがあっても、一瞬でハッピーになれちゃいますね」「飼い主さんに会えて嬉しいね」「鳴き声が凄く可愛い♡」と絶賛の声が次々と寄せられることに。

Instagramアカウント『しらこ・ぽんず』では、そんな飼い主さん大好きなしらこちゃんの、幸せいっぱいの毎日が綴られていますよ。

