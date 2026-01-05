生活感、どこいった！？（喜）【Francfranc】可愛いさにときめく♡「ティッシュケース」

できるだけ部屋の生活感をなくしたいなら、可愛い「ティッシュケース」を取り入れてみては？ 部屋に馴染みやすいデザインで、パッケージをすっぽりと隠せるアイテムが【Francfranc（フランフラン）】でゲットできます。今回は使うたびに心ときめくような、イチオシのティッシュケースをご紹介します。

蓋付きでセットしやすい「エンボス ティッシュボックス」

模様があしらわれたシンプル可愛いティッシュボックス。蓋部分は無地で抜け感を感じさせるデザイン。部屋にも良く馴染んでくれそうです。パッケージを隠してくれるので、生活感が抑えられそう。カラーはアイボリーとピンクがラインナップ。

立てて置ける便利な「ティッシュボックス ダイヤ」

@risa_.pianoさんが「縦横置ける優秀デザイン」と推しているこちら。ダイヤ柄の凹凸が入った可愛いデザインです。土台はしっかりしていて安定感があり、倒れにくさもうかがえます。表面はツルッとしていて、汚れても拭き取りやすそうです。

甘さが欲しい時におすすめしたい「レース ティッシュボックス」

シンプルながら花模様のレースがたっぷりとあしらわれた可愛いこちら。クラシカルな雰囲気漂うティッシュボックスは、パッケージの生活感を抑えつつ、お部屋のワンポイントになりそうです。ほどよい甘さがあり、眺めるたびに心をときめかせてくれそう。レースを敷いたテーブルや棚の上に置くと、より統一感も出せるかも。

交換が楽ちん！「プリーレ ティッシュカバー」

レザー調素材のティッシュカバー。@risa_.pianoさんによれば「カポッと上から被せるだけで簡単」に交換できるのだとか。ゴールドボタンがアクセントになった、シンプルなデザインもポイント。お友達や家族へのプレゼント用に選ぶのも良さそうです。アイボリーとグレーの2色展開。

