わけあってしばらくの間、猫部屋で寝起きすることになった息子さん。予想以上に猫さんたちが大歓迎してくれたそうで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破し、「めっちゃ可愛いw」「お兄ちゃんもニャンズも楽しそう」「寝床を借りに来たデカイ猫だと思われてたりして」といったコメントが寄せられています。

【動画：お兄ちゃんがしばらく『猫部屋』で寝ることに→猫たちが『大歓迎』して…羨ましすぎる光景】

誰よりも先に

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、同室の娘さんの発熱に伴い、大事をとってしばらく息子さんが猫部屋で寝ていた時の様子。ベッドに座る息子さんが毛布をめくると、いち早く寄り添っていた息子さんラブなひのきちゃんの姿があったといいます。

息子さんを独占していたものの、オデコちゃんの侵入で移動をしたひのきちゃんは、よりによって頭の位置に鎮座。そのため寝転がった息子さんが密着したそうなのですが、怒って出て行ってしまったそう。乙女心は複雑です…。

猫さんたちの歓迎

翌日には、当たり前のように寄り添うひのきちゃんの他にもうひとり。豆大福くんが一番良い場所で堂々と寝ていたそうで、3人は一晩経ってもそのまま仲良く眠っていたそう。ベッドの近くには、秀吉くんやひまわりちゃんも集まっていたのだとか。

それからすっかり懐いてしまったという豆大福くんは、なかなかベッドから出られない息子さんの体の上に。撫でてくれる手にスリスリしたりと存分に甘えていたそうで、ひのきちゃんが嫉妬してしまいそうなほどのイチャつきっぷりです！

忙しい豆大福くん

息子さんの外出時には、幸いにもインフルエンザではなかったという娘さんとのひとときを満喫する豆大福くんの姿も。仰向けとなったもちもちボディをたっぷりとこねこね。豆大福くんだけではなく娘さんも幸せそうで、一番の特効薬となったのかもしれません。

その後、息子さんが帰宅した時の豆大福くんはというと…、ベッドの上でスタンバイ！息子さんの猫部屋への滞在を大歓迎してくれる可愛い豆大福くんなのでした。

投稿には「お兄ちゃんと猫たちの絡み好き」「猫一人一人お気に入りのベストポジションがあっておもろいなwww」「お兄ちゃんと一緒に居たいひのきちゃんと豆ちゃんかわいい」「お豆の気持ち良さそうな寝顔に笑った」「愛されてるね豆ちゃん！」「お姉ちゃんお大事に」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんとご家族の日常の様子が投稿されています。甘え上手な豆大福くんやツンデレなひのきちゃんなど、猫さんたちの可愛らしい姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。